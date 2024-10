Itt kezdene új életet Tóth Gabi

Senki nem gondolta volna, miután 2023 tavaszán Tóth Gabi végre beköltözött első saját otthonába, ahol mindent az ő elképzelése szerint alakítottak ki, hogy valaha is megválna tőle, most azonban meglepő kijelentést tett ezzel kapcsolatban. Az énekesnőnek van egy másik álma, azonban most még nem megvalósítható számára, de később szeretne új életet kezdeni egy kevésbé nyügzsgő helyen.

Tóth Gabi és kislánya a szentendrei álomotthonukban maradtak

Fotó: Tóth Gabi Instagram

Tóth Gabi úgy árulta el magát, hogy közzétett egy viccesnek szánt videót, hogy egy pörgős nap után hazaérve próbál pihenni, azonban nem tudja nyugodtan meginni a bögre kávéját, ugyanis a szomszédban felújítás zajlik, ami nagyon zajos.

Nincs is annál jobb, mint amikor hazaérsz egy hosszú nap után és gyönyörködhetsz az otthonod kilátásában! Nyugalom és béke

- írta videója mellé Tóth Gabi, aki ironikusan fogalmazta meg a szöveget, miközben a háttérben hangos felxelés hallatszik.

Természetesen ez még nem azt jelenti, hogy ne szeretné az otthonát, azonban mostanában nagyon elfoglalt, ugyanis egyszerre készül a Sztárban sztár All Starsra és a Dancing with the Starsra is párjával, Papp Máté Bencével, így valószínűleg jól esne neki egy kis nyugalom az otthonában.

Bár az énekesnő viccelődni próbált a videóval, voltak, akik így is komolyan vették és kritizálni kezdték, majd azt javasolták neki, ha nem tudja elviselni a zajokat, akkor költözzön tanyára. Tóth Gabi erre reagálva elmondta, hogy bár rosszindulatból tanácsolták ezt neki, de egyáltalán nem tartja rossz ötletnek, sőt, egyik nagy álma valósulna meg a költözzéssel.

Szeretem a vidéki létet, eddig is szerettem. A tanyára költözés tényleg nagy álom és tulajdonképpen végcél, de majd csak akkor történhet meg, ha olyan életformánk lesz, ami beilleszthető a tanyasi élet hétköznapjaiba.

Akkor kell oda költözni, mikor már tudsz foglalkozni a házzal, az állatokkal. Remélem, egyszer megadatik nekünk is" - árulta el a Bors érdeklődésére Tóth Gabi, akinek valójában a tanyára költözés a nagy álma, csak a jelenlegi életük mellett nem valósítható meg.