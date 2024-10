Tóth Gabi lányának nagy kedvence Papp Máté Bence

Idén ősszel két műsorban is szerepel Tóth Gabi a TV2-n: versenyzik a Sztárban sztár All Starsban, hamarosan pedig a Dancing with the Starsban fog táncolni a barátjával, Papp Máté Bencével. Az énekesnő most a hot! magazinnak mesélt arról, hogy a próbafolyamatok iránt Krausz Gáborral közös kislánya, Hannaróza is élénken érdeklődik, a tánc és a zene is nagyon érdekli a kislányt.

Tóth Gabi lányát nagyon érdekli a zene és a tánc

"A tánc és nyilvánvalóan a zene, az egész muzikális világ – amibe beleszületett – iránt nagyon érdeklődik. Szerintem anyatejként szívta magába a zenét! Még csak decemberben lesz ötéves, tehát pontosan nem lehet látni, hogy végül melyek lesznek azok a területek, amelyek majd érdeklik. Lehet, hogy semmi köze nem lesz sem a zenéhez, sem a tánchoz, de szeretnénk megismertetni és belevinni ebbe a közegbe" – idézte a Bors Tóth Gabit, aki hozzátette: akkor sem lesz szomorú, ha lányát csak hobbiszinten érdekli majd a zene vagy a tánc.

Jelenleg azonban egyértelműen azt látjuk, hogy jól érzi magát ebben a világban: imádja a rivaldafényt, sminket, a rengeteg ruhát és jelmezt. Örülnék, ha hasonló pályán indulna majd el, mint amin én vagyok, de nem nyomasztom ezzel: azt szeretném, ha ő döntené el, hogy mi az, ami érdekli, mi a célja, és mi az, amelyben érzi azt a szenvedélyt, amelyben kiteljesülhet.

- mondta a lapnak. Tóth Gabi, amikor csak teheti, magával viszi a próbáira Hannarózát.

Amikor kisebb volt, sokkal nehezebb volt a helyzet, mert nem vihettem el a négy-öt órás próbákra, de ahogy nőtt, egyre jobban érdekelte, hogy mivel foglalkozom.

Hanni nagyon jól kijön Mátéval, most például az ő táncos videói a kedvencei, állandóan azokat nézegeti a telefonunkon. Úgy látom, Hanni nagyon büszke ránk, és szerintem örül annak, hogy az anyukája ott van a televízióban.

Mint mondja, a délelőttjei általában táncpróbákkal indulnak, déltől ötig a Sztárban sztár All Starsra készül, majd újabb táncpróbákon vesz részt, esténként pedig szöveget tanul.

Mindig is nagy teherbírású ember voltam. Hiszek a csillagjegyekben, én pedig Bak vagyok, akikről azt mondják, hogy munkamániásak. Ezt vállalom! Szeretem, ha van egy rendszer az életemben, ha valami motivál, és mehetek, készülhetek valamilyen munkára.

Ha otthon kell lennem, legfeljebb két-három hetet bírok ki, utána már minden bajom van. Azt érzem olyankor, hogy már mennék, tennék valamit, és már agyalok, hogy mi lehet a következő munka. Világéletemben így működtem. Imádok énekelni és táncolni, de azért nyilván érzem, hogy ez a tempó néha fáj, főleg reggelente felkelni és bemenni a táncterembe. Meg kell küzdenem magammal: ha fáradt vagyok vagy fáj a lábam, akkor is nyomnom kell" - részletezte.