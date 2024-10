Tóth Gabi lesérült a Dancing With The Stars táncpróbáján

Október 26-án jön a TV2 nagy show-ja, a Dancing with the Stars, most is profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre a hírességek. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép Tóth Gabi és barátja, Papp Máté Bence is.

Az énekesnő most durva fotót tett közzé az Instagram-oldalán. Tóth Gabi párja társaságában javában készül a TV2 Dancing With The Stars című, hamarosan induló táncversenyére, és a jelek szerint pedig egy cseppet sem kímélik magukat. Gabi a napokban egy friss Instagram-posztban mutatta meg, hogy a sok tánctól és a kényelmetlen tánccipőtől milyen komoly seb keletkezett a lábán. A képen jól látszik, hogy nagyon mély hámsérülés nehezíti az énekesnő felkészülését, aki ennek ellenére sem panaszkodik.

A Megasztár felejthetetlen emlék neki

Tóth Gabi, mint ismert, a 2004. októberében indult második Megasztárral lett ismert, 16 évesen, ebben harmadik lett Caramel és Palcsó Tamás mögött, a női versenyzők közt viszont ő nyert. Most sok év után visszatért a TV2-re a Megasztár: „Persze más a zsűri, más a hangulat, mint régen volt, de ez szakmaibb tehetségkutató, mint a többi. Kritikus és építő a zsűri, ami nagyon fontos. Persze, amikor mikor promózták a műsort a régi felvételekkel, megdobban az ember szíve” – mesélte az Origónak.

„Anyuék kicsit félve engedtek el, sőt, nem is nagyon akarták, hogy menjek. Vera nyerte az első évadot, így látták, mivel jár egy nagyon nézett tehetségkutatóban szerepelni. De fiatal voltam, tarthatatlan voltam. A szüleim azt mondták, hogy akkor engednek el, ha a keszthelyi Helikon tehetségkutatón megnyerem a könnyűzene kategóriát. Háromezer jelentkező volt, de sikerült nyernem” – emlékezett vissza nemrég.