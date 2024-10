Durván támadják Tóth Gabit

Tóth Gabi sokszor kerül a kritikák kereszttüzébe, azonban már próbál ezekkel nem foglalkozni. Sokszor azonban annyira bántó dolgokat írnak az énekesnőnek, hogy nem tudja szó nélkül sem tűrni, főleg ha a családját bántják, vagy rosszat kívánnak nekik. Tóth Gabi számtalanszor reagált már ezekre a durva megjegyzésekre, mégsem állnak le vele, pedig nyáron kijelentette, hogy innentől feljelentést fog tenni, de ez sem tartja vissza a kommentelőket.

Tóth Gabi jelenleg nagyon elfoglalt, a Dancing with the Starsra készül párjával

Fotó: Instagram

Most azonban nem megszokott dolog miatt kritizálták, hiszen a külsején találtak kivetni valót egyesek, amikor egy sminkes videót osztott meg az Instagram-oldalán. Tóth Gabit egy profi sminkes vette kezelésbe, akiről egy-két információt is elárult.

Andika volt az első sminkes , aki még a Megasztár elődöntőjében festette ki a tini fejemet. Azóta is imádom a profizmusát

- írta az énekesnő, aki regóta kapcsolatban áll a sminkessel, aki a karrierje kezdetén is vele dolgozott.

A videó alatt azonban megjelentek a rosszindulatú kommentelők, akik most Tóth Gabi száján találtak kivetni valót.

Istentelen ronda ez a feltöltött száj

- írta valaki.

Bakker, van ám kacsaszáj!

- írta egy másik követője, aki szintén arra gondol, hogy nem áll jól az énekesnőnek a feltöltött szája.

Azonban sokan védelmükbe vették Tóth Gabit, és kedves üzeneteket küldtek neki a poszt alatt.

Olyan csoda szép a szemed

- írta egy kommentelő.

Szerintem szuper lett. Vannak irigyek meg lesznek is . Szép vagy ne foglalkozz senkivel...

- biztatta egy követője Tóth Gabit, hogy tartson ki és nem foglalkozzon a rosszindulatú kritikákkal.

Tóth Gabit a Sztárban sztár All Starsban láthatták a nézők, és egészen az elődöntőig jutott, jövő héttől pedig a Dancing with the Starsban folytatja párjával, Papp Máté Bencével.