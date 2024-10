Tulsa Királya: Sylvester Stallone 78 évesen is keménykedik, de jól áll neki

A Tulsa Királya vígjáték és egyben bűnügyi drámai sorozat, amelyet Taylor Sheridan készített a Paramount+ számára - itthon pedig a SkyShowtime adja. Sylvester Stallone-nak ez az első főszerepe egy forgatókönyv alapján készült televíziós sorozatban (mellette családi realityben látható, ami elvileg nem előre megírt, de természetesen nem nélkülözi az írói kreativitást). Stallone alakítja Dwight Manfredit, felbukkan még mellette Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, A.C. Peterson, Garrett Hedlund és Dana Delany.

Dana Delany és Sylvester Stallone a Tulsa Királya c. sorozatban

Fotó: IMDb

Az Emmy-jelölt Tulsa Kingben Stallone főszereplő, egy maffiózót alakít, aki sok év börtön után szabadul, de időközben igencsak átalakultak a belső viszonyok a bandán belül. Nem is nagyon találják a helyét, likvidálni (még) nem akarják, úgyhogy a bűnszövetkezet vezetői úgy döntenek, hogy elküldik a „világvégi” Tulsába, Oklahoma egyik városába, hogy ott próbálkozzon.

Tulsa Királya előbb kérdez, de aztán üt

Az alvilági figura persze nem tud egészen más személyiséget varázsolni magának, a helyzeteket fenyegetéssel, zsarolással, erőszakkal igyekszik megoldani - ebben hasonló a történet, mint a Lilyhammerben, ahol a Maffiózókban is látott Steven Van Zandt egy Frank Tagliano nevű bűnözőt alakított, aki új személyazonossággal, de régi reflexekkel és szokásokkal kezd új életet Finnországban.

Sylvester Stallone a Tulsa Királya c. sorozatban

Fotó: IMDb

A Tulsa King első évadjában elhangzik, rögtön az elején, hogy „itt nincs semmilyen banda, ember, ez a nagy büdös semmi”, így érkezése után Dwight Manfredi (Stallone) rögtön érzi, hogy ideális terep lehet a város (Tulsa Oklahomában van, 400 ezres város, New Yorkhoz képest persze tényleg falunak tűnhet). A módszerei és párbeszédei is viszonylag egyszerűek: van választásom? - kérdi egyszer tőle egy megzsarolt. Egyáltalán nincs – válaszolja egykedvűen a maffiózó, aki vagy a maga oldalára állítja az illetőt, vagy megveri, esetleg megöli, mert arra is van példa az első évadban.

