Gyereket akar a Kőgazdag fiatalok gigamellű sztárja

A Kőgazdag fiatalok visszatért a TV2 csatornájára a második évaddal, még saját dalt is készítettek az új részekhez. A tévénézők október 14-től újra figyelemmel követhetik a botrányhős szereplők mindennapjait. Az első széria még tavaly ősszel debütált, azonban a sikerre való tekintettel megújította a csatorna, de egyel emelik a tétet: még több buli, még menőbb helyszínek, még nagyobb pénzszórás, még hangosabb viták, vagyis a nagymellű Tuvic Aleksandra szavaival élve: csak a szoki!

Fotó: TV2

A gigamelleiről megismert, plasztikafüggő realityceleb most meglepő dolgot mondott egy interjúban, hiszen eddig arról lehetett hallani, hogy mindene a hétvégi bulizás, és remekül érzi magát szingliként is, azonban ezt most megcáfolta.

Csütörtöktől vasárnapig imádok szingli lenni, de hétfőtől szerdáig unalmas. Őszinte leszek: nem ismerkedem, és randik sincsenek az életemben.

Tizennyolc éves korom óta folyamatosan párkapcsolatban voltam, így kimaradt az életemből az igazi szingliség. Most szükségem is volt arra, hogy kicsit egyedül legyek a barátnőimmel, és ismét megtaláljam önmagam. Amúgy is a »megszoksz vagy megszöksz« politikát folytatom egy párkapcsolatban. Az építő kritikákból képes vagyok tanulni, de senki kedvéért nem változom meg, főleg huszonnyolc évesen” - magyarázta a Kőgazdag fiatalok sztárja, aki merész következtetésre jutott a gondolatmenete alapján, mégpedig arra, hogy készen áll az anyaságra, csak egy bökkenő van, ugyanis nincs férfi az életében, akivel gyereket vállalhatna.

Tuvic Aleksandra is látható a TV2 realityjében. A celeb hatalmas melleiről vált ismertté

Fotó: Tuvic Aleksandra/Instagram

Pont a napokban gondolkodtam azon, hogy már szívesen szülnék. Úgy érzem, készen állok, és a testem is kifejlődött hozzá, így már csak a megfelelő férfira várok.

Mindig is szerettem volna családot, csak nem mindegy, kivel. Valószínűleg vagány anyuka lennék, és elkényeztetném a gyerekemet, aki persze, hatalmas csibész lenne” - mondta a hot! magazinnak Tuvic Alksandra, aki talán azért árulta el a szándékát, hátha hamarabb eljut az információ a potenciális apajelölthöz, így ő is hamarabb sikerrel járhat.