Tangás bikiniben mond időjárás-jelentést a TV2 gigamellű sztárja - videó

A TV2 plasztikafüggő sztárja, Tuvic Aleksandra is visszatért a Kőgazdag fiatalok folytatásában, ahol most is megmutatja formás testét és hatalmasra plasztikáztatott melleit. Tuvic sajátos módon tervezte megmutatni műsorvezetői kvalitásait, ugyanis egy szexi jelenetbe burkolta azt. A Kőgazdag fiatalok szereplője egy falatnyi, igen merész szabású zöld bikiniben mászott ki a medencéből, majd váratalnul belekezdett az időjárás-jelentésbe.

Műsorvezetői babérokra tör Tuvic Aleksandra

Fotó: Tuvic Aleksandra / Instagram

"Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, ma időjárást fogok jelenteni. Észak-kelet felől enyhe szél várható..." - kezdett bele mondandójába Tuvic, aki a kamerák előtt kifejtette, hogy szerinte a vérében van a műsorvezetés.

Úgy érzem, a génjeimben van az időjárás-jelentés. Eleve, ha esik az eső, megfájdul a bal mellem.

Nekem nem is kellene meteorológia hozzá, mert igazából tudom, milyen idő lesz" - vallott különleges képességéről a botrányhős sztár, aki lehet, komolyan is gondolja, hogy pályát módosít és kipróbálja magát valamilyen műsor háziasszonyaként.

Az időjárás-jelentés ellen csak annyi kifogása van, hogy túl nagy a feneke, így valószínűleg nem felelne meg, hiszen a térképen kitakarná mindig az Alföldet. Aztán technikai problémái is akadtak a jelentkezéssel, ugyanis nem tudta pontosan, hová kell küldeni a videós anyagot és mi lehet a TV2 hivatalos e-mail címe.

Tuvic Aleksandra már készen áll az anyaságra

Nemrég meglepő nyilatkozatot tett a Kőgazdag fiatalok sztárja, ugyanis már szeretne hamarosan gyereket vállalni, azonban egyelőre nincs kivel.

Pont a napokban gondolkodtam azon, hogy már szívesen szülnék. Úgy érzem, készen állok, és a testem is kifejlődött hozzá, így már csak a megfelelő férfira várok.

Mindig is szerettem volna családot, csak nem mindegy, kivel. Valószínűleg vagány anyuka lennék, és elkényeztetném a gyerekemet, aki persze, hatalmas csibész lenne” - mondta korábban Tuvic Aleksandra.