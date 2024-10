Tangás fenekét mutogatva ünnepli születésnapját a TV2 sztárja - képek

Nem várt sikert aratott a Házasság első látásra című reality a TV2 műsorán, mellyel a csatorna toronymagasan nyerte a nézettségi versenyt idén tavasszal. Mindhárom kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is nézettebb volt legfőbb konkurensénél, mind a főcsatornákat, mind a teljes portfóliót vizsgálva.

A TV2 sikerműsorában házasodott össze Gál Bogi és Szandavári Geri

Fotó: TV2

A siker záloga a Házasság első látásra című párkapcsolati reality volt, így nem meglepő, hogy szinte azonnal berendelték a második évadot is a műsorból. Az első évad március 18-án debütált a TV2-n, mely egy világszerte népszerű párkereső műsor. A formátumot már 30 országban tűzték képernyőre, és közel 100 évadot élt meg eddig. Végig a nézők kedvence volt, különlegessége abban rejlik, hogy a szereplők a pszichológia tudományra és annak szakértőire bízzák magukat, hogy megtalálják számukra az igaz szerelmet, és egy vadidegennel házasodnak össze a kísérlet hathetes időtartamára.

Bár az első évadban végül minden házaspár elvált, azonban lehetséges, hogy a másodikban lesznek szerencsésebb párosok is. Mindezek ellenére a szereplők közül sokan nagyon jó barátságban maradtak egymással, rendszeresen találkoznak és szerveznek közös programokat. A válás ellenére Gál Bogi is jóban maradt Szandavári Gerivel, akivel végig inkább barátok voltak, nem alakult ki közöttük romantikus szál.

A Házasság első látásra Bogija elárulta, a forgatások után volt egy kapcsolata, ami nem végződött túl jól, ugyanis összetörték a szívét. Azóta sem tudni, rátalált-e a boldogság, de úgy tűnik, hogy egyedül is nagyon jól érzi magát. A TV2 sztárja most ünnepli a harmincadik születésnapját, és most sem hazudtolja meg magát, ugyanis egy szál tangában teszi. Gál Bogi sosem volt szemérmes típus, ontja magáról a szexi képeket a közösségi oldalán, most a tangás fenekét is megmutatta a követőinek a születésnapja alkalmából.

Féltem ettől a naptól, de Halász Judit kamuzik, ez a nap sem más mint a többi! 1994. október 3-án nekiláttam Boglárkodni és 30 éve abba sem tudtam hagyni. Jó munkához ugye… Na megyek, eszem egy kis tortát

- írta bejegyzésében Gál Bogi.