Hatalmas változást jelentett be a TV2

Október 11-én véget ért a TV2 nagysikerű kaland reality műsora, az Ázsia Expressz, valamint a valóságshow-ja, A Kísértés. Mind a kettő hatalmas nézettséggel futott, azonban őket október 14-től váltotta a Séfek Séfe hatodik évada, valamint a Kőgazdag fiatalok második évada. Azonban ettől a héttől kezdve hatalmas műsorváltozásra számíthatnak a nézők a csatornán.

Új részkkel indult a Kőgazdag fiatalok második évada október 14-én a TV2 műsorán

Fotó: TV2

Október 21-től a Tények Plusz a megszokott időpontban, 18:45-től lesz látható, azonban adásideje 5 perccel rövidebb lesz. Ezt követően a Séfek séfe hatodik évada 19:55 helyett, 19:50-kor kerül képernyőre a TV2-n. A gasztro reality epizódjai jóval hosszabbak lesznek, mint ezen a héten, ugyanis 2 óra 25 perc helyett, nagyjából 2 óra 50 percen át tart majd a műsor a tréning hét miatt. Ez azonban azt is jelenti, hogy Séfek séfe 25 perccel meghosszabbított adásideje miatt, a Kőgazdag fiatalok második szériája 22:30 helyett csak 22:50-kor lesz majd látható a csatornán. A műsor körülbelül 23:40-ig lesz látható, így veszít a főműsoridejéből- írja a SorozatWiki.

A TV2 gasztro reality műsora, a Séfek Séfe

Drámai, küzdelmes és szórakoztató: talán így lehetne összefoglalni néhány szóban a Séfek Séfe következő szériáját. Az amatőrökben minden eddiginél nagyobb a bizonyítási vágy, a profik pedig nem csak a Séfeknek, hanem a szakmának is szeretnének bizonyítani. A műsorban idén is több százan indulnak, érkezik olyan versenyző, aki a gyerekeinek szeretné bebizonyítani, hogy semmi sem lehetetlen. De jön például egy ex rendőrnő, aki 21 évig dolgozott nyomozóként, de nem sokkal azután leszerelt, hogy a társát elveszítette egy akció közben, azóta keresi önmagát.

A válogatók alatt most is futószalagon érkeznek Wolf Andráshoz, Vomberg Frigyeshez és Krausz Gáborhoz az ételek, amelyekről nem tudják ki készítette. Kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább. Ezt követöen a 3 napos tréningen, számos kihívást jelentő feladattal újabb megmérettetés elé állítva a versenyzőket kiválasztják 6 fős csapataikat, hogy aztán a legjobb 18-ból a végén csak egy maradhasson.