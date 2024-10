Minden fontos célcsoportban a TV2 és a TV2 Csoport nyerte a szeptemberi nézettségi versenyt

Hétköznap esténként az Ázsia Expressz 5. évada és A kísértés, valamint hétvégenként a Sztárban sztár All Stars évada és a 12 év után visszatérő Megasztár indították a TV2 őszét.

A hétköznap esti műsorok, az Ázsia Expressz és A kísértés is toronymagasan nyeri az idősávját havi átlagban mindhárom kiemelt korcsoportban. Az Ázsia Expressz egy-egy epizódjának átlagos nézőszáma meghaladta a 780 ezret, amihez 20,7%-os közönségarány párosult a teljes lakosság körében.

A kísértés különösen népszerű a fiatalabb, 18-49 éves korcsoportban, ahol a műsor átlagos közönségaránya 15,1% volt szeptemberben. A hétvégi showműsorok közül a Sztárban Sztár All Stars szintén szeptemberben kezdődött, és átlagosan 756 ezres nézőszámmal valamint 21,6%-os nézői részesedéssel a teljes lakosság körében idősávja legnézettebb műsora.

A 12 év után visszatérő Megasztár szeptember 22-én debütált, és egyből letarolta a heti nézettségi toplistákat, az első válogató adás ugyanis mindhárom kiemelt korcsoportban jelentős fölénnyel lett a hét legnézettebb műsora.

A teljes lakosság körében ráadásul a Megasztár első adása nem csupán a havi műsortoplista 1. helyét foglalja el, hanem az éves műsortoplistában is bekerült a TOP5 műsor közé, ahol csak a 2024-es Foci EB magyar vonatkozású meccsei és döntője tudott magasabb nézettséget elérni. A Megasztár egy-egy válogatója szeptemberben a teljes lakosság körében átlagosan 1 milliós nézőszámot ért el, amihez 24,0%-os közönségarány párosult. Ezzel a kiemelkedő teljesítménnyel az eddig adásba került mindkét válogató mindhárom kiemelt korcsoportban nézettebb volt, mint az aznapi Sztárbox az RTL-en.

Az infotainment műsorok sikere is töretlen: a főműsoridős Tények a teljes lakosság körében volt idősávja legnézettebb műsora, a Tények Plusz pedig a fő kereskedelmi célcsoportban (A18-59) és a teljes lakosság körében is nyerte az idősávját szeptemberben. A Mokka és a Mokkacino toronymagasan idősávjuk legnézettebb műsorai havi és éves szinten is, mindhárom kiemelt korcsoportban.

Csoportszinten is van mire büszkének lenni: a Mozi+ volt a legnézettebb kábelcsatorna szeptemberben a 18-59 évesek és a 18-49 évesek körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Hamarosan új műsorok jelentkeznek a TV2-n a hétköznap esti műsorsávban, október 14-én elindul a Séfek séfe legújabb évada, amiben Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András keresik a jövő ígéretes konyhaművészét, valamint a második műsorsávban érkezik a tavalyi év egyik legmegosztóbb reality-je, a Kőgazdag fiatalok második szezonja.