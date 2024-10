A TV2 sztárja egyre idegesebb: ismét durván üzent PSG Oglinak - videó

Szabyestet leginkább a Farm VIP legutóbbi évadból ismerhették meg többen, előtte viszont botrányaival hívta fel magára a figyelmet. A TV2 sztárja már máskor is durva szavakkal illette a Kőgazdag fiatalok sztárját, PSG Oglit, azonban most ismét nem tudott elmenni szó nélkül a botrányos megnyilvánulása mellett.

Visszatér a Kőgazdag fiatalok, benne a TV2 sztárja, PSG Ogli

A TV2 sztárja fel van háborodva PSG Ogli viselkedésén

Szabyest most ismét PSG Oglinak üzent. Múltkor már kifejtette, hogy szerinte a férfinak példát kellene mutatnia a fiatalabb generációnak, azonban kijelentéseivel egyfolytában az ellenkezőjét teszi. A TV2 két sztárja között már egy ideje megy az adok kapok: Szabyest kifogásolja, hogy PSG Ogli azt hirdeti, hogy érettségi nélkül is lehet valaki sztár, valamint az sem szimpatikus neki, hogy a Kőgazdag fiatalok sztárja nagyra tartja magát, amiért szerepel a Dancing with the Stars új évadában.

Nem kell az érettségi, majd elmész tévéműsorba, majd táncikálsz egy televíziós műsorban, az bőven elég ahhoz, hogy sikeres legyél.

Hiszen Ogli azt gondolja, hogy ő sikeres és ő már valami nagyon nagy ember, azért mert ő a Dancing with the Starsban szerepel. Holott igazából a parkett bohóca" - kezdte Szabyest.

Nem tudom, hogy Ogli honnan keresi a pénzét, és hogy a dubajozás nála milyen formában jön havonta szóba.

Én például azért voltam ott, mert 2018-ban megnyertem egy vloggerversenyt, amire maga Dubaj kormánya hívott ki, emiatt minden évben visszatérek" - tette hozzá a Tények Pluszban.

PSG Ogli is üzent neki

Ezt a Szabyestet egyáltalán nem tudom ismert embernek tartani, sőt, inkább egy ismeretlen embernek.

Régen nem voltam olyan nagyon példamutató, amikor kezdtem. Most már inkább annak tudnám mondani magam, hogy amit egy éve képviselek, azt már annak tudnám mondani.

Ezért magamat követendő példának tartom, de azt, amit ő csinál, azt a rohadék stílusát semmiféleképpen ne kövessék az emberek.

Az az irigység, az a rosszindulat, ami benne van az emberben, az hihetetlenül gáz" - reagált a Kőgazdag fiatalok szereplője a vádakra.