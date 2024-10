Hajdú Péter is a bakancslistáján van a TV2 topmodelljének

Papp Gabi a TV2 modelles műsorának sztárja volt, az egyik emlékezetes szereplő - elképzelhető, hogy valamikor visszatér a képernyőre. "Ami bakancslistás, az az, hogy egyszer leüljek Hajdú Péterrel beszélgetni... De Lékai-Kiss Ramóna műsora is nagyon tetszik. De kvízműsorokban, sőt az Ázsia Expresszben is nagyon szívesen szerepelnék! Egyelőre ezek a felkérések még nem találtak meg. Hozzáteszem, más csatornától hívtak már szerepelni, de szeretnék hű maradni a TV2-höz” - nyilatkozta.

Papp Gabi

Fotó: Instagram

Papp Gabi a Metropolnak azt is elárulta, hogy utólag belegondolva, van, amit másképp csinálna a tehetségkutató realityben, de összességében tetszett neki a műsor, a forgatások hangulata. „Tanultam a hibáimból. Ha újra kezdhetném, biztosan nem állnék bele annyi konfliktusba, és türelmesebben, higgadtabban állnék az extrém helyzetekhez is.

Szokatlan volt azért az a sok kamera,

a kialvatlanság, a meredek kihívások. Most, hogy jobban megismertem ezt a tévés világot, szívesen kipróbálnám magamat új műsorokban is. Korábban kaptam is felkérést A Kísértés című realitybe, de arra nemet mondtam, az nekem már komfortzónán kívül lenne, mind párként, mind kísértőként. De nézem az évadot, mert két barátnőm, Nati és Cinti is szerepel benne!” Bővebben itt olvashat a modellről, képeket pedig itt nézhet róla.

