Újabb részletek derültek ki Sallai Nóra balesetéről

A szürke Opelben utazó színésznő egy mellékutcáról kanyarodott ki Alsónémediben, amikor hatalmas sebességgel száguldott arra egy BMW. A sofőrje hiába próbálta elrántani a kormányt, az ütközést nem tudta elkerülni. Az óriási erejű becsapódást követően az Opel felborult, Sallai Nóra és gyermeke a roncsba szorult. A kocsiban állítólag nyolcan ültek, többen elfutottak a karambol után.

Sallai Nóra autója a baleset után. A színésznő ötéves kisfia nem élte túl a sérüléseit

Sallai Nóra balesete elkerülhető lett volna

A színésznőt és kisfiát két külön kórházban, intenzív osztályon ápolták, azonban az ötéves kisfiú meghalt a szörnyű balesetben. A tragédia az egész országot megrázta, a helyiek pedig azt állítják, hogy a történtek elkerülhetőek lettek volna, ha a BMW-t vezető sofőr betartja a szabályokat, és nem száguldozik.

"Láttam a videót, amit a fedélzeti kamerával készítettek.

Ha nem százhússzal vagy százharminccal jön az illető, hanem rendesen, akkor ez elkerülhető lett volna

- nyilatkozta egy alsónémedi lakos a Borsnak.

Több helyi úgy gondolja, életveszélyes, szinte már elátkozott az a kereszteződés, melyben már gyerekeket is többször majdnem elgázoltak, és számos baleset is történt már ott. Úgy gondolják, egyrészt beláthatatlan, másrészt a jelzőlámpa is nagyon rossz helyen van.

A lap végighajtott a baleset útszakaszán, és azt tapasztalta, hogy a helyieknek igazuk van: "A kereszteződés valóban okozhat gondot: a kihajtásnál nem csak, hogy két tábla és egy villanyoszlop nehezíti a kilátást, de óvatosan araszolva kell kigurulni a főútra ahhoz, hogy biztosan meglássuk, ha valaki balról érkezik."

Emellett pedig kiemelték, hogy a főútnak van egy íve is, ami a kilátást is nehezíti.

Mécsesek vannak a helyszínen

A szülők és nevelők egyaránt összetörtek Sallai Nóra kisfiának halála miatt. A tragédia helyszínén, a kereszteződésben most minden békés és nyugodt volt. A szörnyűségre mécsesek emlékeztetik az embereket, míg a fűben szívszaggató módon még mindig ott hever egy kis, sárga játékautó. A helyiek ismeretlenül is gyászolják Sallai Nóra kisfiát.

Mindenki drukkolt azért, hogy a kisfiú túlélje. Minden nap próbáltunk tájékozódni az állapotukról.

Nem ismertük őket, de mivel itt történt, nagyon megrázott minket a dolog" - mondta egy helyi lakos.