Egy magyar fodrász megmentette Uma Thurman haját

Számos világsztár fordult már meg Magyarországon, hiszen hazánk kedvelt forgatási helyszín. Legutóbb Woody Harrelsont és Morgan Freemant látták Budapest utcáin, de hosszabb távra tervezett a fővárosban maradni Ryan Reynolds és Blake Lively, de már több alkalommal élt itt Angelina Jolie is. Ezért sem meglepő, ha a hosszabb időt eltöltő sztároknak teljesen hétköznapi dolgaikat is meg kell oldani hazánkban, mint például egy hajfestést. Most egy profi fodrász, Bódis Richárd osztotta meg történetét Uma Thurman színésznővel, aki azonnali segítségre szorult, és ő volt, aki megoldotta a problémáját.

Uma Thurman a Ponyvaregény című filmben

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

A szakember, Bódis Richárd már 25 éve dolgozik a szakmában, és igazán elismert, számtalan alkalommal dolgozott már világsztárokkal is, mint Anthony Hopkins, Bruce Willis, Eddie Murphy, Madonna vagy Katy Perry. A profi fodrász már 14 éves kora óta tudta, hogy ez az álomszakmája, és jól döntött, hiszen nagyon sikeres lett az elmúlt években. Többször is részt vett már különböző filmes- és reklámprojektekben, ezért keresték meg őt akkor is, amikor Uma Thurman elrontott hajszínezését kellett helyrehoznia egy forgatásra.

A szakember elárulta, hogy először megdöbbent a felkérés miatt, és hirtelen vissza is utasította azt, mert volt már tapasztalata hasonló helyzetekben.

Azért az mindig lutri, ha egy A-kategóriás színész érkezik a Balkánra. Ezt most persze idézőjelben értem, de a sztárszínész szempontjából nagyjából ez a helyzet.

Egy-egy ilyen szituációhoz mindenki máshogy áll hozzá. Ha pedig egy ilyen sürgős helyzetről van szó, az bármennyire is izgalmas kihívás, pont annyira veszélyes is lehet" - magyarázta a Borsnak Bódis, akinek épp szabadnapján csörrent meg a telefonja a nagy felkérés miatt, és közölték, hogy még aznap kellene kijavítani a világhírű színésznő elrontott hajszínét.

Bódis Richárd profi fodrász a világhírű színésznő bizalmát is elnyerte, amikor megmentette a haját

Fotó: Bors/Bódis Richárd

A fodrász először visszautasította a felkérést, és nagyon meg is lepődött, majd felesége, aki szintén szakmabeli, rábeszélte, hogy vállalja el a megbízást. Bódis Richárd bár nagyon izgult emiatt, mégis visszahívta a produkciót és szabadnapján bement üzletébe, majd várta Uma Thurman érkezését, aki elmondása szerint annyira természetesen viselkedett, hogy rögtön oldotta a benne lévő feszültséget is.

Annyira természetes és emberi volt az egész, hogy a kezdeti izgalmamat hamar le tudtam vetkőzni. Ebben az is segített, hogy Uma Thurman rendkívül kedves volt és néhány mondat után éreztette velem, hogy bízik bennem.

- emlékezett vissza a profi fodrász, aki szerint a járókelőknek és az üzletben lévőknek sem igazán tűnt fel, hogy világsztár érkezett hozzá, annyira természetesen és visszafogottan viselkedett a színésznő.