Különös döntést hozott Vajna Tímea néhai férjével kapcsolatban

Már régóta Amerikában él Vajna Tímea, aki nagyon összetört, amikor elveszítette volt férjét, Andy Vajnát. Sokáig kereste a boldogságot a gyász után, azonban tavaly újra férjhez ment Rátonyi Zoltánhoz, akivel úgy tűnik, nagyon komolyan tervezik a közös jövőt, és minden jel arra utal, hogy elsősorban a tengerentúlon. Az egyik legnagyobb döntésük az volt, amikor mind a ketten kiszálltak a Nobu Budapestből, a nemzetközileg ismert luxusétterem-franchise hazai üzleteéből, amely a Kempinski Hotel oldalában az Erzsébet-téren működik, azonban már új tulajdonossal.

Andy Vajna számos világsztárral ápolt jó kapcsolatot, mára özvegye, Vajna Tímea tartja fenn az emlékét

Fotó: Getty Images via AFP / 2003 Getty Images

Vajna Tímea ezentúl is igyekszik megszabadulni minden itteni érdekeltségétől, valószínűleg nem szeretne gyakran emiatt Magyarországra utazgatni, főleg az egészségügyi állapota miatt, hiszen folyamatosan kezelésekre jár azért, hogy édesanya lehessen. Az özvegy eddig négy vetéléséről számolt be egy fájdalmas üzenetben a közösségi oldalán, de gyakran megmutatja azt is, hogy éppen hol tart a folymatban. A fájdalmas, ennek ellenére költséges kezelések miatt is dönthetett úgy, hogy a számára szükségtelen dolgokat pénzzé teszi, azonban a legújabb lépése igazán váratlan és meglepő annak fényében, hogy milyen gondosan őrzi néhai férje, Andy Vajna emlékét.

Vajna Tímea ugyanis most egy szívének fontos emléket, amit férje még a világsztártól, Sylvester Stallonétól kapott ajándékba, áruba bocsátotta a közösségi oldalán. Vajna dolgozott a legendás Rambo-filmekben, így került jó barátságba Sylvester Stallone színésszel, akinek nagy szenvedélye a festészet. Már több kiállítása is volt Amerikában, azonban a Vajna tulajdonában lévő képet kifejezetten a magyar származású filmproducernek szánta, és maga a Rambo ihlette az alkotást.

Stallone festette, amikor Andyvel a Rambót forgatták. Természetesen alá is írta. Kérlek, ha érdekel, akkor írj nekem privát üzenetet

- írta egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben Vajna Tímea, aki nem árulta el sem az árat, sem azt, hogy miért szabadulna épp ettől a festménytől.

Vajna Tímea áruba bocsátotta a néhai férjének szánt Stallone-festményt

Fotó: Vajna Tímea Instagram

A színész képei egyébként nagy népszerűségnek örvenedenek a tengerentúlon, és elég borsos árat is fizetnek érte a műkedvelők, hiszen több millió forintot érnek az új alkotások. Egy szakértő szerint Stallone régebbi festményei még értkesebbek lehetnek, így még a 10 ezer dolláros, azaz a közel 4 millió forintos értéket is elérhetik - írja a Bors.