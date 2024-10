Az Ázsia Expressz egykori sztárja is feltűnik a Megasztárban - videó

Nagy meglepetéseket tartogat még a hosszú idő után visszatérő Megasztár, melynek harmadik adásában újabb ismerős arc tűnik fel, aki nem más, mint Nagy Alekosz volt barátnője, Varsányi Réka. Az egykori iskolatitkárt a TV2 nagysikerű kaladrealityje tette ismertté, ugyanis a botrányhős realitysztárral együtt tették próbára magukat az Ázsia Expressz mexikói kalandjában. Azóta már véget ért a kapcsolatuk, sőt, a nő szakított a férfival még a műsor ideje alatt, hiszen már nem bírta elviselni a folyamatos megaláztatásokat.

Varsányi Réka is feltűnik a Megasztárban

Varsányi azóta sem beszél Nagy Alekosszal és tőle teljesen függetlenül is megáll a lábán, és rengeteg követője lett, hiszen nagyon sokan megkedvelték őt a műsorban. A követői most újra láthatják őt a tévéképernyőn, hiszen a TV2 tehetségkutatójában, a Megasztárban is feltűnik majd, ami nem meglepő, hiszen azok, akik figyelemmel követték a kalandrealityt, azok tudhatják róla, hogy szeret és tud is énekelni.

A kétgyerekes édesanya már elárulta korábban, hogy képzi is a hangját azért, hogy még jobb lehessen.

Énektanárhoz járok, gyakorlom ezt a mesterséget. Nem titok, hogy ez nem új dolog az életemben, másfél éve kezdtem vele komolyabban foglalkozni.

Mondjuk, lehet, hogy még egy kicsit szorgalmasabban kellene hozzáállnom” - mondta Varsányi Réka, aki csak egy pillanatra tűnik fel a műsor új előzetesében, és az, hogy tovább jut-e majd, az a vasárnapi adásból fog kiderülni.

Varsányi Réka bántalmazásáról beszélt

Nyár végén Nagy Alekosz váratlanul azt állította Varsányi Rékáról, hogy bántalmazta és durván megverte őt, miután tudomására jutott, hogy Varsányi Réka a TV2 egyik riportjában épp ugyanezt állította róla.

"Ez a frusztrált, eszelős, boldogtalan áruló szuka annyira nem bír magával, hogy már egyenesen bántalmazással vádol meg. Rendben! Réka. El akartam kerülni ezt. De te sem hagysz számomra más választást. Legyen" - írta sajátos stílusban Nagy Alekosz, de Varsányi Réka sem hagyta annyiban a dolgot, és nyilvánosan válaszolt a vádakra.

Varsányi Réka és Alekosz már az Ázsia Expressz forgatásán is többször vitatkoztak

Fotó: Instagram.com/zozokempf/

Varsányi közzétette, hogy többször is megverte őt, a szemüvegét is elvette tőle, amit nem adott vissza neki és ezért hetekig nem látott nélküle. Bár akkor azt írta, hogy fel fogja őt jelenteni, azóta nem tudni, hogy megtette-e végül.

Két hét volt míg meggyógyultak a sérüléseim amiket okoztál. Látták a kollégám is és azt is, hogy hetekig sírtam. A szomszédodat kértem elsőnek hogy segítsen, de azt mondta nem mer veled újat húzni.

Aztán igen, én hívtam rendőrt. A franc se akart ott maradni akkor. Leverted a szemüvegemet amikor dulakodtunk, majd három hétig nem adtad vissza és nem láttam. Egy undorító ember vagy. Bántalmazó. Lehet feljelenteni. Győzzön az igazság. A becsületemet nem sérted meg többet!" - fogalmazott akkor Varsányi Réka.