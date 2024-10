Az óvodától a Honvédségig: az Ázsia Expressz sztárja az Origónak elmondta, hogyan lett katona

Az alapkiképzést Varsányi Réka augusztus 26-án kezdte a Magyar Honvédség Krause Lajos 3. Területvédelmi Ezred vitéz Széplaki János 25. Területvédelmi Zászlóaljnál, ami novemberben fog számára véget érni, addig nagyon sok készséget és tudást el kell sajátítania. Ő ezt nagyon élvezi, hiszen sok sikerélménye van, szinte mindent kiválóan teljesít, és egyáltalán nem riad vissza semmitől. Szerinte a honvédség egyszerre önismeretre tanít, fejlődést kínál azoknak, akik szeretik a kihívásokat és készek arra, hogy mentálisan és fizikailag is kitartóan teljesítsenek és folyamatosan fejlődjenek.

A fizikai állóképesség mellett a stratégiai gondolkodás és stresszkezelés erősítése mind olyan képességek, amelyet a katonai pályát választók számára rendkívül vonzóak lehetnek. Azt a dimenziót is érdemes látni, hogy a hazáért való szolgálat a legmagasabb szintű áldozatvállalást jelenti, ami sokak számára egyszerre hivatás és életcél is. Képes vagy megvédeni magadat és az országot – kell ettől több?

Folyamatosan vannak vizsgáink, igazából minden héten, és eddig elég jó eredménnyel is teljesítettem mindent.

De nagyon élvezem, például a tereptanba teljesen beleszerettem, mert korábban is volt már hozzá némi közöm, mivel nekem a dédnagyapám emlékére minden évben szerveződik egyfajta tájékozódási verseny, Varsányi emléktúra néven. Én korábban ott már tanultam a tájoló használatáról és egyebeket. Én azt gondoltam, hogy ez már olyan régen volt, hogy semmire nem fogok belőle emlékezni, viszont nem így történt!” - lelkesedett Varsányi Réka.

Varsányi Réka hamarosan levizsgázik és szerződéses katona lesz

Fotó: Magyar Honvédség

Varsányi Réka élete így nagy fordulatot vett, hiszen közszereplőként már szigorúbb feltételekkel vehet részt műsorokban, vagy adhat interjúkat, hiszen most a haza szolgálatára esküdött fel, de egyáltalán nem bánta meg, hiszen régóta erről álmodozott. Azt is elmondta, hogy az Ázsia Expressz is sokszor eszébe jut a kiképzése közben, hiszen ott is voltak komoly erőnléti, embert próbáló feladatok. Úgy gondolja, valahol már az is felkészítette a mostani kihívásokra, és most félelmek nélkül vágott neki ennek a feladatnak, csak kisebb izgalom van benne amiatt, hogy a tervek szerint be tudja fejezni az alapkiképzését.