Nézze meg a Victoria Secret Fashion Show gyönyörű, fehérneműs modelljeit! - galéria

A kifutón Palvin Barbara mellett több híres modell is megjelent, köztük Gigi Hadid, Tyra Banks, Candice Swanepoel és Ashley Graham. A show különleges hangsúlyt fektetett a női erő ünneplésére, melyet nemcsak a divatban, hanem a show atmoszférájában is érezni lehetett. A 2024-es Victoria’s Secret Fashion Show ne csak egy divatesemény, hanem egy kulturális jelenség is, amely továbbra is vonzza a világ figyelmét, miközben a márka igyekszik újragondolni a saját imázsát.