Nagyon kínos helyzetbe került egy fehérneműs modell a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján - videó

Mint írtuk, a napokban több éves szünet után ismét megtartották a világ egyik leghíresebb divatshow-ját, a Victoria’s Secret fehérnemű-bemutatóját. Világhírű modellek léptek angyalnak öltözve a kifutóra, hogy bemutassák a divatcég legújabb fehérneműit. A kifutón Palvin Barbara mellett több híres modell is megjelent, köztük Gigi Hadid, Tyra Banks, Candice Swanepoel és Ashley Graham.

Bár a kifutón a modellvilág legnagyobbjai vonulhattak fel, sajnos nem mindenkinek sikerült baki nélkül megúsznia a vonulást. Egy holland szupermodell, Doutzen Kroesben például nagyot bakizott: a 39 éves modell cipője ugyanis beleakadt a kifutó egyik elemébe, ő pedig mezítláb ment tovább. Bár nem feltétlenül az ő hibája, próbálta megoldani egy mozdulattal a helyzetet - mindezt videón is meg lehet nézni!

A nőket ünnepelte a különleges showműsor

A korábban sok kritikát kapott divatbmutató ezúttal különleges hangsúlyt fektetett a női erő ünneplésére, melyet nemcsak a divatban, hanem a show atmoszférájában is érezni lehetett. A 2024-es Victoria’s Secret Fashion Show ne csak egy divatesemény, hanem egy kulturális jelenség is, amely továbbra is vonzza a világ figyelmét, miközben a márka igyekszik újragondolni a saját imázsát.

A különleges este fő fellépője a legendás Cher volt, aki az első, teljesen női fellépőkből álló műsor élén lépett fel. Rajta kívül olyan előadók is szórakoztatták a közönséget, mint a dél-afrikai énekesnő Tyla és a K-pop sztár, Lisa a BLACKPINK-ből. A bemutató helyszíne a márka legnagyobb és legismertebb New York-i boltja volt, és élőben közvetítették világszerte különböző platformokon, például a YouTube-on, a TikTokon és az Amazon Prime-on is.