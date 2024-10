Kiderült, kivel osztja meg ágyát Vilmos herceg és Katalin

Bár a gyerekek kétségtelenül a legtöbb idejüket lefoglalják, nem ők az egyetlen családtagok, akik Vilmos herceg és Katalin figyelmét igénylik: mint kiderült, egy másik fontos családtag is biztos helyet kapott a szívükben és az ágyukban, mégpedig a kutyájuk. Vilmos herceg ezt egy eseményen mondta el egy rajongónak, akivel beszélgetésbe elegyedett.

Azt mondta, hogy a kiskutyájuk velük alszik az ágyban, vele és Katalinnal. Teljesen el volt ragadtatva a kutyámtól.

Megkérdezte, milyen fajta, és még sosem találkozott ilyennel, mert ő egy Cockerjack, ami egy elég egyedi keverék" - idézte a Mirror a férfit.

Királyi vonatkozása van a névválasztásnak

A beszélgetés során Vilmos herceg azt is elárulta, hogy Orla, a család cocker spániele a gyerekek kedvence. Korábbról már lehetett tudni, hogy a királyi kutya 2020 óta a család tagja. Amikor James Middleton kutyája, Luna, hat egészséges kölyökkutyának adott életet, és Vilmos herceg és Katalin úgy döntött, hogy befogadnak egyet közülük. Bár Orlát már korán örökbe fogadták, csak 2022-ben debütált a nyilvánosság előtt, amikor Charlotte hercegnő születésnapjára készült portrén jelent meg. Érdekes módon Orla nevének királyi vonatkozása is van, mivel kelta nyelven „arany hercegnőt” jelent, ami nemcsak királyi utalás, hanem a pár walesi hercegi és hercegnéi címeire is utal.