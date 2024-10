Ezért könyörögnek a felismerhetetlenre plasztikázott Voksán Virágnak

Voksán Virág karrierje a 2006-os Playmate Of The Year (Év Playmate-je) választáson kezdődött, ahol ő lett a közönség általi első helyezett, számtalanszor vetkőzött a férfimagazinnak. Sosem tagadta, hogy plasztikáztatott, egyrészt kivasaltatta az arcát, többször is feltöltette a száját, minimum két orrműtétje is volt és melleit is nagyobbították. Korai fotóin rá sem lehet ismerni a modellre, akiből teljesen új embert csinált a plasztikai sebész.

Ilyen durván szétplasztikáztatta magát az egykori playmate, azóta sem tudott leállni a műtétekkel

Fotó: Origo

Azonban mára még inkább túlzásba vitte, már követői könyörögnek neki, hogy hagyja abba a plasztikázást, főleg az arcához ne nyúljon, mert már semmi szüksége rá, sőt, rá sem lehet ismerni.

Nagyon jó lett a hajad, de az arcoddal már ne történjen semmi Virág! Ez így pont jó! Ölellek"

- írta egy követője legújabb fotója alá, ahol kiszőkített hajjal látható, ezzel még inkább megváltoztatta eddigi külsejét, hiszen évekig sötét, fekete hajszíne volt. Voksán Virág húsz éven át viselt fekete hajától nemrég búcsúzott, és nagyon jól áll neki a világosabb árnyalat is, sokak szerint jó pár évet le is tagadhatna ezáltal.

Voksán Virág újabb műtétet tervez

Bár Voksán állítása szerint elégedett azzal, amit viszont lát a tükörben, mégis újabb műtétet tervez.

Szeretnék majd nagyobb ciciket. Ugyanis az implantátumok 16 éve vannak bent, ilyenkor már érdemes őket cseréltetni akkor is, ha nem okoznak semmilyen problémát.

Ha pedig már kés alá fekszem, mivel a bőröm az idővel és a két terhességemmel azóta tágult, valamivel nagyobb méretűt szoktak berakni, ez pedig nekem sincs ellenemre. Mostanra kezdem megtalálni igazán önmagam, azt is, hogy mi áll jól” - mondta a Ripostnak Voksán Virág, aki lassan egy teljesen másik emberré válik a sebészkés alatt fekve. Őt azonban nem érdeklik a kritikák, mindig azt csinálja, amit ő jónak gondol.