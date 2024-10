Teljes sokkot kapott Völgyi Zsuzsi, hatalmas veszélyben volt az élete - kép

Megdöbbentő dolog történt éjjel a Romantic énekesnőjével, aki követői és mások figyelmét is szeretné felhívni arra, hogy az életükkel játszanak. Völgyi Zsuzsi, mint sokan mások, éjjelente tölti a telefonját, azonban most biztos le fog erről szokni, hiszen az életébe is kerülhetett volna ez a hétköznapi szokás.

A Romantic énekesnője ijesztő dolgot osztott meg a közösségi oldalán, ami attól igazán félelmetes, hogy bárkivel megtörténhet. Ezt Völgyi Zsuzsi is jól tudja, ezért döntött úgy, hogy a közösségi média erejét használva figyelmeztet mindenkit ennek a hétköznapi dolognak a veszélyeire. Völgyi Zsuzsi sokkoló dologra ébredt az éjjel

Fotó: TV2 Nagyon vigyázzatok! Éjszaka az ágyban maradt töltőn a telefonom, és hajnalban égett szagra ébredtem. A töltő csatlakozója olyan szinten melegedett fel, hogy kiégette a lepedőt, mintha egy csikket nyomtak volna el az ágyon. Teljsen le vagyok sokkolódva! - írta a bejegyzéshez Völgyi Zsuzsi, aki egy képen megmutatta, hogy egy lyukat égetett a töltője a lepedőre, ahol az ágyhoz hozzáért. Az énekesnő tudja, hogy szerencséje volt, mivel felébredt az égett szagra, de tragédiával is végződhetett volna az eset. Hatalmas lyukat égetett Völgyi Zsuzsi töltője az ágyneműn, az énekesnő nagyon megijedt

Fotó: Völgyi Zsuzsi/Instagram Völgyi Zsuzsi új életet kezdett Völgyi Zsuzsi az utóbbi időben egyre többet szerepelt tévéműsorokban, például a Farm VIP-ben, majd az Ázsia Expresszben is megmérette magát, utóbbiban legjobb barátnőjével, Kunovics Katinkával. Az énekesnő egy ideig háttérbe szorította karrierjét a családja miatt, hiszen kislányát nevelte, ez volt számára a legfontosabb. Időközben azonban új életet kezdett, lefogyott, és fiatal új párja, Kökény Tamás oldalán találta meg a boldogságot. A Romantic zenekarral is tovább folytatja az énekesnői karrierjét, azonban mire újra összeállt a csapat, Kunovics Katinka férjhez ment, így ő már nem folytatja velük tovább. Furcsa kettősség van bennem, hiszen kimondhatatlanul boldoggá tesz, hogy a legjobb barátnőm férjhez ment, boldog és közösen kezdik el megélni az álmaikat. Közben pedig, még ha nem is a világ végére, de mégis csak ötórányi repülőútra költözött. Az a szerencse, hogy ma már a technika segítségével nagyon könnyű tartani a kapcsolatot és persze az sem baj, hogy mostantól nem kell törnöm a fejemet, hogy hová is menjek nyaralni” - mondta korábban Völgyi Zsuzsi barátnője, Kunovics Katina új életéről. A Romantic együttes Kunovics Katinka nélkül folytatja, így maradt Gáspár Győző és Völgyi Zsuzsi

Fotó: Instagram/Kunovics Katinka

