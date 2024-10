Ilyen az élet Kevin Costner nélkül: megérkezett a Yellowstone új részeinek az előzetese

Mégérkezett az év legjobban várt előzetese. A Yellowstone 5B évadát hosszú ideje komoly médiafigyelem követi, főleg hogy ez lesz az az évad, aminek a forgatásán a főszerepet alakító Kevin Costner nem vett már részt. Bár a színész maga hintette el, hogy nem fordít hátat a sagának, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy az új évadban egy villanásra feltűnhet a 69 éves színész, de a Dutton család sztorijának új epizódjaiban már nem szerepel a színész.

Titkot és halált ígér a Yellowstone új plakátja

Yellowstone az év sorozata

Minden bizonnyal az év legjobban várt pillanata, hogy kiderüljön november 14-én, hogyan folytatódik az évtized legnépszerűbb western sorozata, aminek már készül a spin-off sorozata Michelle Pfeiffer főszereplésével. A Yellowstone epikus visszatérésében a neves család "fiatal oroszlánjai" kerülnek előtérbe, akik a família hírneve érdekében bármit képesek bevetni azért, hogy megőrizzék státuszukat, legyen szó gyújtogatásról, verekedésről, de akár gyilkosságról is. A helyi amerikai őslakos törzsekkel való feszültségük egyre fokozódik, ami az előzetes alapján drasztikus fordulatot hoz majd a történetben.

Tényleg benne lesz Kevin Costner a Yellowstone-ban?

Az előzetesben pár villanásra ott a színész, úgyhogy úgy tűnik, nem ördögtől való a kijelentés, hogy feltűnhet benne egy cameora. Az Oscar-díjas legenda mellett biztosan visszatér Wes Bentley, Luke Grimes, Cole Hauser, Braxton Hale és a lenyűgöző Kelly Reilly is. Az ötödik évad második fele hat epizóddal tér vissza és kerekíti le a Dutton család történetét. Reilly szerint nem lehetetlen, hogy egy hatodik évaddal folytassák a szériát, de eddig hivatalosan nem rendelték be az évadot és Costner nélkül nincs is sok esély erre. A színész naptárja így is zsúfolt, a nagyot bukott Horizont című western trilógia második részének még idén meglesz a bemutatója, és a színész - dacára az anyagi és kritikai kudarcnak- jövőre nekilát a befejező rész forgatásának, sőt már azt is megpendítette, hogy a negyedik rész előkészületei is javában zajlanak.

A Yellowstone legújabb epizódja november 14-én debütál a Skyshowtime-on, az új epizódok hetente érkeznek a streamerre.