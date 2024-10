Zach Galifianakis 55 éves: kilenc érdekesség a Másnaposok sztárjáról

Zach Galifianakis lakást vett egy hajléktalannak

Egy 2015-ös dokumentumfilm, a Queen Mimi rántotta le a leplet arról az évekkel korábbi sztoriról, ahogyan Zach Galifianakis összebarátkozott a Mimi Haist nevű, nyolcvanas éveiben járó hajléktalan nővel, aki lényegében egy mosodában lakott. A barátság vége az lett, hogy a színész vett egy lakást Miminek, természetesen a mosodával szemben.

Kétgyerekes apuka

2012 óta tart a házassága a jótékonysági civil szervezeteknél dolgozó, kanadai Quinn Lundberg oldalán. Két fiuk született, és az életüket a Los Angeles tengerparti városrészében található első számú otthonuk, valamint az észak-karolinai farmjuk között osztják meg.

Két fiú édesapja - Fotó: GASH / NORTHFOTO/Copyright © 2017 BACKGRID, Inc.

Épp most debütált a képernyőkön két produkció is a szereplésével. A megtörtént eseményeken Winner című filmben a főszereplő édesapját játssza, a Gyilkos a házban sikersorozat negyedik évadában pedig saját maga egy fiktív változatát, aki az egyik eddigi főszereplő karaktert alakítja a készülő hollywoodi filmváltozatban. A jövőbeli szerepei között ott szerepel a Lilo és Stitch mese élőszereplős moziváltozata, valamint A Kreml varázslója című mozifilm, ami Putyin hatalmának kezdeti éveit mutatja be a színfalak mögé pillantva.