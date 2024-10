Átlátszó felsőben, bugyiban készül a halloweenre Zimány Linda - fotók

Zimány Linda már megkezdte a bulizást halloween alkalmából, egy "Versailles szellemei" tematikájú horrorpartin vett ugyanis részt, a francia forradalom idejébe repült vissza. Bár a kosztümje inkább talán a viktoriánus Angliát idézte, átlátszó felsőjével, semmit nem takaró abroncsszoknyájával nem nagyon tudott mellélőni:

Zimány Linda halloweeni kosztümben

Fotó: Instagram/Zimány Linda

Mint látható, Zimány Linda átvágott torokkal (mármint ezt jelző sminkkel) és ijesztő kontaktlencsével jelent meg, a partiról egyébként több fotót is mutatott egy lapozható Instagram-bejegyzésben. Nézze meg a többi képet is arról, hogy miként állt rajta a halloweeni kosztüm!

Zimány Linda szeretheti a horrort

Úgy tűnik, Zimány Linda szereti a horrort, hisz szeptemberben még a koppenhágai Alchemistben vacsorázott, amely horrorshow-val, színházi és cirkuszi elemekkel várja a vendégeket, igazi holisztikus étkezési élményt ígér. A hely azonban nembcsak ezzel vált híressé, a Luxe magazin a nyáron a világ legdrágább éttermeként listázta: akkor az 50 fogásos kóstolómenü 2200 dollárba, nagyjából 820 ezer forintba került.

Korábban sem sajnálta a pénzt

Zimány Linda korábban is elképesztő luxusban töltött pár napot a francia riviérán, amit természetesen szintén dokumentált az Instagramon. Akkor Saint-Tropez-ból jelentkezett be pár tengerparti luxusétteremből, de más bejegyzéseiből az is kiderült, hogy a helyi Muse Hotelben szállhatott meg.

Az ötcsillagos luxusszállodában az egyik legnépszerűbb szállásfoglaló oldalon egy augusztusi éjszakára júliusban 452 ezer forint volt az alapár, ebben az esetben a kétszemélyes lakosztályhoz egy merülőmedence is tartozott. A medence mellé már saját terasz is járt egy másik szobatípushoz, a 80 négyzetméteres lakosztályhoz, annak ára azonban már 980 ezer forint volt egy éjszakára – vagyis Zimány Linda akár közel egymillió forintot is fizethetett egyetlen éjszakáért.

Feljelentette a Redditet

Zimány Linda aztán azzal is bekerült nemrég a hírekbe, hogy feljelentette a Redditet, szerinte ugyanis nem elég, hogy az oldal gyakran hazugságokat, alaptalan pletykákat és álhíreket terjeszt, de a sztárok közösségi médiás tartalmait is engedély nélkül használja – ráadásul a kommentek és jogsértő tartalmak között elhelyezett hirdetésekből rengeteg pénzt is keres. Az ügyről Zimány Linda bővebben beszélt itt.