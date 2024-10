A Megasztárban tűnik fel Zsembera Liliána, Varga Viktor volt barátnője - videó

"Kicsit ismerős vagy nekem" - fogadta Marics Peti a Megasztár válogatóján a zsűri elé érkező jelentkezőt, aki rögtön adott is egy tippet arra vonatkozóan, honnan is ismerhetik őt, amikor kimondta Varga Viktor nevét. Elárulta, hogy jelenleg nincsenek együtt. "Viktorral két külön utat járunk, nem egyeznek a céljaink. Jóban vagyunk, de most nem működik ez a kapcsolat közöttünk" – magyarázta a Megasztár stábjának Liliána, aki azonban korábban sem tagadta, hogy sokat köszönhet a volt barátjának.

"Kislánykoromban félénk és visszahúzódó voltam, és alapvetően a mai napig befelé forduló személyiségnek mondanám magam.

Ám Viktornak köszönhetően e tekintetben rengeteget változtam: amikor összekerültünk, teljesen különböző egyéniségek voltunk, ő maximálisan nyitott, társaságkedvelő, imádja, ha zajlik körülötte az élet. Neki köszönhetően én is egyre inkább ilyenné váltam,

de sokáig küzdöttem önbizalomhiánnyal és önértékelési problémákkal – nyilatkozta egy éve.