A Kísértés nagymellű bombázójának új barátja van

Kozelkin Natália már ismerős lehet a tévénézőknek, ugyanis korábban a Nagy Ő című műsorban is szerepelt, akkor Jákob Zolit próbálta meghódítani. Félig orosz, félig magyar származású. Nagy nyomozó, többször előfordult már, hogy a volt partnerei után kémkedett. Szinte csak milliárdos párja volt. Nati jelenleg 22 éves. Ősszel A Kísértésben is láthatták őt a nézők. Ő volt az első, aki szexelt a villájában. Noel vele csalta meg Dorinát, azonban kapcsolatuk nem tartott sokáig, mikor a férfi kijelentette, hogy nem akar komoly kapcsolatot tőle, később pedig haza is küldték őt.

Fotó: Kozelkin Natalia/Instagram

A Kísértés sztárja közös fotót mutatta meg a barátját

A Kísértés egykori szereplője nemrég töltötte be a 22. életévét, az ünnepi pillanatokról pedig a közösségi oldalán is mutatott fotókat. A lapozós bejegyzéséből kiderült, hogy új barátja van a TV2 sztárjának, akivel egy szerelmes csókot is váltottak. A férfiról egyelőre nem sokat lehet tudni, csak annyit, hogy hosszú, barna haja van és láthatóan teljesen odavan a fiatal lányért.

Fotó: Kozelkin Natalia/Instagram

Előző barátja 13 évvel idősebb volt nála

Kozelkin Natália korábban bevallotta, hogy egy 13 évvel idősebb férfival jött össze, akinek egy korábbi kapcsolatából már volt egy gyereke. "Mi fél évig voltunk együtt… A kapcsolatunknak tavaly novemberben lett vége. Nagyon jól éreztük magunkat, de kiütközött a korkülönbség, és ez okozta a végét a dolognak. Ő ugyebár 13 évvel idősebb volt nálam, volt gyereke is, és emiatt problémásabb volt... Nem a mostohaanya szerep volt az, ami gondot okozott, szerintem én ezt a helyén tudtam volna kezelni. Inkább úgy mondanám, hogy túl nagy lánggal égett az elején a szerelmünk, és pár hónappal később kialudt. Elmúltak az érzelmek"– magyarázta.

Daganatot találtak a mellében

A TV2 fiatal sztárja szeptemberben egy tőle kevésbé megszokott típusú videóval jelentkezett a TikTok-oldalán, ahol elárulta, hogy daganatot találtak a mellében, ami miatt szinte azonnal meg is műtötték.

"Nekem volt egy eltérés a melleim között. Az egyik kisebb volt, a másik nagyobb. Ez abba, amelyik a kisebb volt, 425 köbcenti került, a másikba pedig 400.

Ebben sajnos volt egy jóindulatú daganat, amit eltávolítottak.

A műtét hála Istennek, sikeres volt, minden rendben van. A szövettant is megkaptam, minden szuper" - magyarázta a Kísértés csábítója.