A kőgazdag fiatalok után itt vannak a kőgazdag anyukák: egymás fiait csábítják az ötvenes anyák a MAX-on!

Brutális valóságshow érhető el a MAX kínálatában. A MILF Manor alapötlete minimum merész. Egy festői szépségű mexikói kastélyban nyolc, 40-60 közötti MILF, vagyis szexi anyuka keresi a szerelmet egy társkereső valóságshowban. Mindannyiuk a náluk lényegesen fiatalabb fiúkat részesítik előnyben, így nem csoda, hogy szintén nyolc, huszonéves fiú kegyeiért kell megküzdeniük vagy fordítva. Azonban akad egy sokkoló csavar: a nyolc férfi mind valamelyik nőnek a fia, vagyis a pelyhes állú nyolckockás srácok a saját anyucijuk előtt igyekeznek elcsábítani egy versenytársuk anyukáját.

Itt vannak a MILF Manor bevállalós anyucijai (Fotó: YouTube)

MILF Manor: Ezt komolyan gondolták?

A versenyzők, dacára annak, hogy már az érettebb korosztályt képviselik, nagyjából annyira bölcsek, mint bármelyik másik társkereső valóságshow hoszonéves szereplője. A hölgyek valóban kirobbanó formában vannak, bár a rendszeres pilátesz és a diéta mellett azért egy ünnepi arcot is csináltattak maguknak a versenyre. Némelyikük igaz rémisztően túl lett feszítve, de ízkések és pofonok. Az is tiszta, hogy huszonéves, mutatós srácokra lesz szükség, akik nyolc kocka mellett millió dolláros vigyorral rendelkeznek, és a bicepszük se baj, ha nem csenevész. Azonban az sokaknál kicsapta a biztosítékot, hogy a MILF-ek fiai a versenyzők, ami felvet pár kérdést:

Ki akar az anyja előtt randizni, vetkőzni és szexelni adott esetben?

Minden szexi MILF fia a szexi MILF-ekre bukik?

Tényleg kell egy műsor az ödipusz komplexusról?

Miután ezeket a kérdéseket feldolgoztuk, íme egy kis ízelítő, mikkel kell megküzdeniük a versenyzőknek a szexi anyucik kegyeiért?

Negyenes, ötvenes anyák feszítenek bikiniben a músorban (Fotó: YouTube)

MILF-ek és ami mögöttük van

Akad itt minden: hat gyerekes bulimamitól kezdve özvegyig minden, akik természetesen csak a boldogságot keresik. Ez egy emberi dolog és rendben is lenne, de amit utánatesznek, az már más. Az anyukák olyan feladatok kapnak, hogy a félmeztelen fiúkat kell csukott szemmel végigtaperolniuk, hogy kiderítsék, melyik az ő fiúk és a nyertes pár egy jakuzzis pihenést kap az egyik privát lakosztályban. Néhány jobb érzésű néző, már itt kihívná a gyámügyet, dacára hogy mindenki nagykorú a műsorban, de ez még csak a bemelegítés, mivel minden részben újabb és újabb feladatok kapnak a mamik. Az anyukák egy szobában alsznak a fiaikkal, ami huszonévesen szintén picit fura, de ezen emelkedjünk felül. A második részben jönnek a nagy szextitkok, ahol minden is megtalálható, ami egy felnőttfilmes oldalon is szembejön. Sőt az egyik versenyző elárulja, hogy lefeküdt a fia egyik barátjával. Innentől tényleg elszabadulnak az indulatok, ugyanis itt mégis csak a szerelmet keresik a szereplők.