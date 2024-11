A Séfek Séfe sztárja is a Házasság első látásra új évadában keresi a szerelmet

A 46 éves, lobbanékony természetű nő úgy gondolja, hogy tudatosan nem változtatott magán a kísérlet miatt, hiszen elfogadja magát olyannak, amilyen azonban jó volt szembesülni önmagával a pszichológusok előtt.

Én nem nagyon változtattam semmin, de egyébként hatalmas önismereti tréning volt ez számomra, ezt nagyon köszönöm a szakértőknek.

Szerintem egy kicsit azóta elcsendesedtem, nem vagyok már annyira szeleburdi, mert én alapból az vagyok, egy óriás gyerek. Úgyhogy én csak nyertem ezzel a műsorral, bármi is a vége, majd nézzétek!” - mondta sejtelmesen a Házasság első látásra új sztárja, akiről hamarosan az is kiderül, hogy kit választottak számára a szakértők, és az is, hogyan reagált a páros a döntésre.

Fecső Judit nagyon hálás a szakértőknek azért, amit a Házasság első látásra forgatása alatt tanulhatott tőlük önmagáról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Fecső Judit bármilyen erős egyéniség, és határozott jellem, de saját bevallása szerint a lelke gyenge, bár ezt nem igazán szereti megmutatni mindenki előtt. Az élete során számos megpróbáltatás érte, kezdve azzal, amikor 1997-ben Magyarországra jött Erdélyből. Bár volt korábban házas, és született egy kislánya, akire mindig számíthat, és bármi történjék is, ő lesz mindig számára a legfontosabb, de valójában vágyik egy társra, akivel támogathatják egymást az életben.

