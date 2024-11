35 év után távozik A Simspon család alapszereplője

Alapszereplő távozik a világ leghíresebb animációs sorozatának stábjából. Pamela Hayden 35 év után hagyja ott A Simpson család című sorozatot, amiben a Bart Simpson legjobb barátját, Milhouse Van Houtent szinkronizálta. A színésznő 694 epizód munkálataiban vett részt, azonban most elérkezettnek látta az időt, hogy nyugdíjba vonuljon és új kihívásokat keressen.

Milhouse Van Houten alapszereplője A Simpson családnak (Fotó: Disney)

A Simpson család és Pamela Hayden

A színésznő az 1989 óta sorozat alaptagjaként szórakoztatta hangjával a közönséget, Milhouse mellett többek között Jimbo Jones, Ned Flanders fiainak Rodnak és Toddnak, Wiggum felügyelő feleségének, Sarahnak and és Lisa Simpson barátjának, Janey Powellnek is kölcsönözte a hangját.

Az emberek odajönnek hozzám, és Milhouse-sorokat idéznek. Mindig azt mondják, mekkora majom. De egy dolog, amit szeretek Milhouse-ban, az az, hogy mindig elbukik, de folyamatosan felkel. Imádom a kis srácot

- idézte a Variety a színésznő online búcsúvideóját, amelyben bejelentette visszavonulását is a sorozattól.

Pamela Hayden 35 év után távozik A Simson családból (Fotó: Getty Images)

A Simspon család tovább folytatódik

Pamela Hayden szerepére már folynak a castingok, ugyanis Milhouse és a többi általa szinkronizált karakter továbbra is a sorozat szerves részei maradnak, csupán innentől már más hangján szólalnak majd meg. A színésznő új kihívásokat keres, de addig is a Simspon család Amerikában már a 36. szezonjával debütált és a hírek szerint továbbra sincs vége a sikerszériának. Még hivatalosan nem erősítették meg, de a sorozat jövőre is folytatódik a 37. szezonnal, erre enged következtetni az is, hogy Hayden helyett új tagot szerződtetnek. A kérdés csupán, hogy a színészekkel sikerül-e megegyezniük, ugyanis 2015-ben Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria, and Harry Shearer fizetése egységesen 300.000 dollárra lett epizódonként csökkentve, ami így is tisztes summa pár órányi munkáért. Korábban egyébként 400.000 dollárt kaptak részenként, amivel a tévéipar, de nagy eséllyel Hollywood legjobb óradíját kapták az említett szinkronszínészek.

