Minden, amit eddig tudunk az Alien: Föld című sorozatról

Végre elérkezik az, amire az 1997-es Feltámad a Halál óta várnak az Alien-filmsorozat rajongói: A Halál eljön a Földre. Igaz, azok a fanatikusok, akik nem tagadják az Alien vs Predator-filmek létjogosultságát, már megtapasztalhatták, milyen érzés, mikor a világegyetem legveszélyesebb fenevadja ellátogat az otthonunkba, de talán többségben vannak azok, akik tudomást sem vesznek ezen alkotásokról. Szóval ezúttal a Ragadozó jelenléte nélkül, egy sorozat formájában érkezik jövőre a dupla fogsorral bíró rettenet, és cikkünkben összeszedtük, mit is lehet tudni eddig a projektről.

A történet

A sztori szerint egy titokzatos űrhajó, mely egy távoli holdon gyűjtött be értékes rakományt, lezuhan a Földre. A hajót egy fiatal nő és egy szedett-vedett katonákból álló csapat találja meg, ám ott rálelnek másra is, egy a bolygót fenyegető óriási veszélyforrásra. Miközben a gép roncsai között túlélők után kutatnak, titokzatos gyilkos idegen lények keresztezik útjukat, melyek olyan félelmetesek, hogy az még a legszörnyebb rémálmukat is felülmúlja. Így a mentőakció céljából útnak induló csapatnak már igazából a saját túléléséért kell küzdenie. Csak magukra számíthatnak, és ráadásul a Föld sorsa is az a kezükben van. Azé a bolygóé, mely már valószínűleg soha sem lesz ugyanolyan, mint előtte volt.

A szereplők

A sorozatban igazi nemzetközi szereplőgárda mutatkozik be, melynek vezető szerepében a Nincs baj, drágám színésznőjét, Sydney Chandlert láthatjuk majd, aki a Wendy nevű főhőst fogja játszani. A széria még többek között olyan nevekkel kecsegtet, mint A ki***tt világ vége és a Fekete tükör sztárja, Alex Lawther, vagy a Fargo sorozatában is megforduló Timothy Olyphant, illetve a Trónok harcában epizódszerepet betöltő Essie Davis. Tehát az megállapítható, hogy minőségi produkciókból válogatta össze a színészeket a projekt atyja, Noah Hawley (Fargo, Dr. Csont).

Sigourney Weaver vajon megjelenik Ellen Ripley szerepében valahogy a sorozatban?

Az Alien: Föld és a franchise többi eleme

Az idén nyáron mozikban landoló Alien: Romulus is visszatért a gyökerekhez, és az első két epizód közé helyezte a cselekményét. Ezúttal kicsit visszább megyünk a franchise idővonalán, és 2120-ban járunk, tehát mindössze kettő évvel a legelső, Ridley Scott-féle 1979-es Alien - A nyolcadik utas: a Halál eseményei előtt. Így a széria tulajdonképpen a kiindulópont előzménysorozata lesz, de az még továbbra is rejtély, lesz-e bármilyen kapcsolódási pontja a Prometheus-szal vagy az Alien: Covenant-tel, melyek szintúgy előtörténetei voltak az eredeti mozinak.