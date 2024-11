Nem először került ilyen kínos helyzetbe Andrei Mangra

Andrei Mangra botránya körül máig sok a kérdőjel, ugyanis hivatalos nyilatkozatot az esetről sem ő, sem a TV2 nem kommunikált a történtek óta. A csütörtök esti támadás után már hiába várták a Mokka pénteki adásába, majd a Dancing with the Stars aznapi próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál. Azóta kiderült, hogy két férfi tört be Andrei Mangra bérelt lakásába azért, hogy zsarolják és fenyegessék. A dulakodás közben ketten meg is sérültek, a támadók közül az egyikük még a hétvégén előzetes letartóztatásba került.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi a Dancing with the Stars 5. évadában

Fotó: Instagram

Úgy tudni, Andrei Mangra nem ússza meg fejsérüléssel, hiszen egyrészt szerződést szegett és veszélyeztette a produkciót, ami többmilliós pénzbüntetést is jelenthet számára, azonban ez még inkább lejebb taszítaná őt a lejtőn, a karrierjébe is kerülhetne. Másrészt hiába ő az eset sértettje, ugyanis az ő lakásába hatoltak be illetéktelenül a támadói, akik zsarolták és durván bántalmazták őt, mégis eljárás indulhat ellene is kábítószer-fogyasztás és -birtoklás miatt, ugyanis ezekkel vádolta meg a rendőrség, miután Mangra szervezetében amfetamint találtak.

Nem először kerül ilyen helyzetbe

Voltak már előjelei annak, hogy Andrei Mangra nincs jól. Ismerősei szerint a profi táncos már egy ideje nem önmaga, miután egy csúnya szerelmi csalódáson esett túl, állítólag már emiatt nem vállalta a Dancing with the Stars negyedik évadát sem. Ismerőse elmondásai szerint lelki, mentális problémákkal is küzdött a táncos, akinek hiába próbáltak segíteni, de egy nagyon negatív spirálba került.

Többször is előfordult vele az elmúlt időben, hogy hosszabb időkre eltűnt minden magyarázat nélkül, és hirtelen kellett pótolni őt a korábban elvállalt produkciókban.

Az első komolyabb ilyen húzása a Farm VIP tavalyi, azaz 4. évadában történt, melybe eredetileg Andrei Mangrát is beválogatták a szereplők közé, végül mégsem szerepelt az évadban, hiszen az indulás előtt teljesen eltűnt. A csatorna már akkor is értetlenül állt a dolog előtt, ugyanis a castingon is jól szerepelt, a Dancing with the Stars miatt kedvelt szereplő lett volna, így már a helye is biztos volt a sárga csapatban.

Andrei nagyon örült neki, szóban meg is történt a megállapodás. Aztán a műsor forgatásának rajtja előtt 2-3 héttel eltűnt, nem tudtak vele egyeztetni. Közben a csatorna tudomására jutott, hogy Andrei más problémákkal is küzd...

A készítők ezek után úgy döntöttek, nem kockáztatnak, mással pótolják őt. Nem volt könnyű feladat két hét alatt új szereplőt találni, de ahogy azt a nézők a műsorban is láthatták, végül megoldották" - mondta egy neve elhallgatását kérő informátor a Blikknek.