Itt van Andrei Mangra vallomása a brutális megveréséről - videó

Már egy hete, hogy sokkolta az országot a Dancing with the Stars táncosának brutális megverése. Andrei Mangra vallomására nagyon sokat vártak, hiszen azóta senkinek nem beszélt az esetről, a TV2-vel most kivételt tett, könnyek között mondta el, mi történt valójában.

Durva részleteket árult el a brutális megveréséről Andrei Mangra és tisztázta a félreértéseket is. A táncos elmondása szerint az egyik támadója küldte be az információkat és a róla készült megalázó felvételeket a sajtónak, mivel nem engedett a zsarolásuknak. Állítólag csütörtök éjszaka betörtek a lakásába váratlanul, miközben ő már aludni próbált, hiszen tudta, hogy reggel 7 órakor már jelenése van a Mokka stúdiójában. Ez esik leginkább nehezére a profi táncosnak, hogy rossz hírét keltették, és olyan dolgokat állítottak róla, ami nem igaz. Andrei Mangra könnyek között üzent Szabó Zsófinak

Fotó: Andrei Mangra/Instagram "Fogalmam sem volt róla, hogy be fognak törni hozzám. Az egyiket halványan ismerem, a másik pedig egy ideje fenyeget, hogy mit tudom én mit elmond rólam a Blikknek. Én nem válaszoltam semmilyen üzenetükre, hiszen nem volt semmi igazságalapjuk. N em volt mit elmondani, nem volt nekik mit kiteregetni. Gondolom ez felidegesítette őket, és egy éjszaka úgy döntötték, hogy megcsinálják a maguk sztoriját. A rólam szóló első cikkek is úgy születtek meg, hogy az egyikük adott hozzá tippet az újságíróknak - mondta a táncos. Andrei Mangra elmondta, hogy félálomban hallotta, hogy kapucsengőn csengettek, de nem gondolta, hogy hozzá szeretne valaki váratlanul beállítani. A két férfi aztán mégis betört az általa bérelt lakásba, fenyegették, kergették, az egyikük még egy kést is kivett a konyhai fiókból. A pénztárcáját is elvitték, ezért sem merte a telefonját már elővenni sem, hogy legalább azt ne vegyék el tőle. A bántalmazás jelei látszanak rajta, azokat is megmutatta a TV2 kamerái előtt, azonban lelki sérülései mélyebbek, és nehezebben gyógyulnak, mint a testi sérülések. Igen, a csütörtök este egy elég kemény éjszaka volt. Otthon voltam és már aludtam, hiszen következő nap a Mokkában kellett, hogy szerepeljek. Az ágyamba voltam, és álmomba mintha hallottam volna, hogy szól a kapucsengő. De nem vettem észre, mármint nem érdekelt annyira, hiszen a belvárosban ez nagyon sokszor történik, hogy idegenek megnyomják a kapucsengődet. Aztán hallottam, hogy nagyon erősen ütik az ajtót. (...) Kijöttem a szobámból és láttam, hogy két ember bejött a lakásba. Teljesen lefagytam. Nem tudtam mi történik, nem tudtam, hogy mitévő legyek. Akkor elővették a telefonjukat, elkezdtek filmezni, hogy »Na Andrei Mangra, teljesen itt vagy beállva! Hogy ha nem akarod, hogy ezt eladjam, akkor adjál ide mindent, ami van a házban!«" - kezdte a táncos a TV2-nek, aki azt is elmondta, hogy nem igaz, hogy bulit tartott aznap éjjel, a segélykiáltásait hallhatták a szomszédok, akik elmondták, hogy zajokra lettek figyelmesek.

A táncos reagált a kábítószer-fogyasztásról szóló pletykákra is a riporternek, elmondása szerint egy ilyen erőt próbáló műsor alatt, sem alkoholt, sem mást nem lehet fogyasztani, mert bódult állapotban lehetetlen jól teljesíteni, tehát arra utalt, hogy egy ilyen időszakban abszolút nem élne semmi ilyennel. Mangra szemmel láthatólag nagyon megtört a brutális bántalmazása miatt, hiszen az interjú elején meg sem tudott szólalni, arcát a tenyerébe temetve zokogott, így üzent Szabó Zsófinak, akit biztatott, hogy nagyon ügyes, nem lesz semmi gond. A teljes beszélgetést a TV2 Playen tekintheti meg!

