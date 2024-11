Andrei Mangra botránya folytatódik: egy boltban is balhézott a táncos

Mint írtuk, Andrei Mangrát megverték a múlt héten egy belvárosi lakásban. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabált. Az ügy a rendőrségre került, Andrei Mangra támadóját le is tartóztatták, de további gyanúsítottak is vannak más okból kifolyólag. Nem csak Szabó Zsófinak okozott csalódást, de sok rajongónak is - egyikük most a Borsnak mesélt egy esetről, aminek állítólag szemtanúja volt néhány hete.

"Sokakat meglepett, hogy Andrei Mangra egy ilyen méltatlan verekedésbe és drogbalhéba keveredett és bevallom, első olvasatra magam sem hittem, hogy ez a kedvesnek és tisztelettudónak tűnő fiú ilyesmiben lehet érintett, de aztán eszembe jutott, hogy éppen nemrég futottam vele össze egy budapesti éjjel nappali boltban, ahol balhézott az eladókkal és konfliktusba került a vevőkkel és a biztonsági őrrel is, és össze is állt bennem a kép.

Vagyis kicsit sem vagyok biztos abban, hogy ez a fiú nem ludas abban, ami most történt vele

– kezdte egy olvasó a lapnak, majd részletesen beszámolt az esetről.

"Amikor beléptem az üzletbe, azonnal megláttam a táncos fiút és bevallom, el is gondolkodtam azon, hogy megszólítom és kérek tőle egy autogramot. Ezt végül nem tettem meg, mert észrevettem, hogy elég feszült. Az futott át az agyamon, hogy biztos táncpróbáról jöhetett és fáradt lehet, de a most történtek tükrében már nem vagyok biztos benne, hogy a kimerültségtől toporgott úgy egyhelyben, mint az a bizonyos galamb, amelyik épp a dolgát végzi. Persze a sor tényleg nagy volt és való igaz, hogy egyetlen pénztáros igyekezett mindenkit kiszolgálni a késő esti nagy forgalomban, de rajta kívül mindenki más türelmesen várt a sorára. Ő pedig morgolódott és végül egyre hangosabban jelezte, hogy neki sietnie kellene" – idézte fel a történteket az informátor, aki már épp arra készült, hogy csendre inti az ismert táncost, amikor egy férfi vásárló megelőzte.

Egy fiatalember rászólt, hogy hagyja abba a hisztizést, hiszen attól nem megy gyorsabban a sor, mire ez a Mangra gyerek még jobban bepörgött és már szinte ordibálva követelte, hogy nyissanak még egy pénztárt.

A boltnak erre nem volt módja, sőt a pénztáros jelezte, hogy mosdóba kell mennie. Ekkor Mangránál elszakadt a cérna és a földhöz vágta a teli kosarát, majd úgy viharzott ki a boltból, mint egy igazi, sértett díva.

Ekkor lépett közbe a biztonsági őr, aki utána sietett és visszatessékelte az üzletbe, majd arra kérte, hogy az árut pakolja vissza a helyére, ha mégsem szeretné megvenni azokat.

– Andrei Mangra ekkorra már elcsendesedett és nem is ellenkezett. Látszott rajta, hogy mihamarabb szabadulni akar a maga kreálta kellemetlen szituációból. Mondanom sem kell, többen, köztük magam is, nagyon kellemetlenül éreztük magunkat miatta" – tette hozzá.