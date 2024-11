Itt vannak a részletek: így verték meg Andrei Mangrát

Sokkolta az országot a Dancing with the Stars táncosának brutális megverése. Andrei Mangra vallomására nagyon sokat vártak, hiszen azóta senkinek nem beszélt az esetről, a TV2-vel kivételt tett, szombaton könnyek között mondta el, mi történt valójában.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

A táncos elmondása szerint az egyik támadója küldte be az információkat és a róla készült megalázó felvételeket a sajtónak, mivel nem engedett a zsarolásuknak. Állítólag csütörtök éjszaka betörtek a lakásába váratlanul, miközben ő már aludni próbált, hiszen tudta, hogy reggel 7 órakor már jelenése van a Mokka stúdiójában. Ez esik leginkább nehezére a profi táncosnak, hogy rossz hírét keltették, és olyan dolgokat állítottak róla, ami nem igaz. Andrei Mangra elmondta, hogy félálomban hallotta, hogy kapucsengőn csengettek, de nem gondolta, hogy hozzá szeretne valaki váratlanul beállítani. A két férfi aztán mégis betört az általa bérelt lakásba, fenyegették, kergették, az egyikük még egy kést is kivett a konyhai fiókból. A pénztárcáját is elvitték, ezért sem merte a telefonját már elővenni sem, hogy legalább azt ne vegyék el tőle. A bántalmazás jelei látszanak rajta, azokat is megmutatta.

Andrei Mangra a megverése után szállodában aludt

Az interjú második felét a nézők ma a Tények Pluszban láthatták. Andre Mangra megosztotta, hogy amint kihallgatták őt a rendőrök összepakolt a lakásában és egy szállodában töltötte az elmúlt napokat. Az eset után egyeztetett a TV2-vel, miszerint nem tudja folytatni a műsort, ugyanis nemcsak testileg, de lelkileg is nagyot sérült. Szabó Zsófit viszont a kialakult helyzet miatt nagyon sajnálja, elnézést is kért tőle.

Nem voltam a sérüléseimmel olyan állapotban, hogy nézők előtt szerepeljek, táncoljak, hiszen ez a sebem még most is elég mély

- mesélte.

Együtt arra a megállapodásra jutottunk, hogy nem folytatom a versenyt, elsősorban mert félek ott lenni, másodsorban pedig ez a legbiztonságosabb mindenki számára.

A lakásban féltem, mondjuk az utcán nem, meg nem volt időm ezt teljesen átgondolni, hogy pontosan hol félek, csak félek" - részletezte a táncos, aki úgy érezte magát, mint egy horrorfilmben.