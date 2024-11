Elképesztő, mit állítanak Andrei Mangráról

Mint írtuk, a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát súlyosan összeverték és fejsérülést szenvedett. Andrei Mangra rendőrségi ügybe keveredett, és sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett. A TV2-vel közösen végül úgy döntöttek, hogy nem folytatja a műsort, így Suti András vette át a helyét.

Andrei Mangra

Fotó: Instagram/Andrei Mangra

Andrei Mangra milliós tartozást halmozott fel

Sajtóinformációk szerint azonban Andrei Mangra már korábban is került kínos helyzetbe, ugyanis milliós nagyságrendű tartozásokat halmozott fel, emiatt pedig barátaitól, sőt, a Dancing with the Stars stábtagjaitól is kért kölcsön, hogy rendezni tudja az adósságát. Erről itt olvashat hosszabban.

Nem gyulladt ki a lakása

A Bors most arról ír, hogy kattintásvadász, homályos hátterű oldalak arra használják a táncos nevét, hogy forgalmat generáljanak. Az egyik ilyen "cikk" arról szó, hogy kigyulladt a lakás, amelyet Andrei Mangra bérelt.

„Arról számolt be több napilap a Facebookon és Tiktokon, hogy Andrei Mangra lakását felgyújtották. Köztudott volt, hogy a szétvert lakás napok óta üresen állt. (...) Egy vlogger számol be róla szombaton délután, hogy felgyújtották Andrei Mangra lakását" - olvasható az oldalon, de ilyesmi nem történt.

Andrei Mangra részletesen beszélt a helyzetéről, a verésről: a cikk folytatódik, lapozzon!