Előkerült Andrei Mangra, elindult a Házasság első látásra második évada

A november 18-i hét is bővelkedett meglepő és fordulatos bulváreseményekben, melyeket nagy érdeklődéssel figyelt a nyilvánosság. Mutatjuk, melyek voltak a legérdekesebbek!

A Dancing with the Starsban fontos bejelentéseket tettek, Andrei Mangra is elbúcsúzott a nézőktől

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Andrei Mangra magyarázatot adott a megverésére

A profi táncos több mint egy hét után került elő, hogy személyesen is magyarázatot adjon a verekdési botrányra, amibe november 15-én keveredett. Durva részleteket árult el a brutális megveréséről Andrei Mangra és tisztázta a félreértéseket is a Tények Plusznak adott exkluzív interjúban. A táncos elmondása szerint az egyik támadója küldte el a kompromittáló információkat és a róla készült megalázó felvételeket a sajtónak, mivel nem engedett a zsarolásuknak. Állítólag csütörtök éjszaka váratlanul betörtek a lakásába, miközben ő már aludni próbált, hiszen tudta, hogy reggel 7 órakor már jelenése van a Mokka stúdiójában, ráadásul táncpróbára is készült. Az esik leginkább nehezére a profi táncosnak, hogy rossz hírét keltették, és olyan dolgokat állítottak róla, ami nem igaz. Andrei Mangra a Dancig with the Starsban is üzent a nézőknek és Szabó Zsófinak, így videóüzenetben búcsúzott, ugyanis nem folytatja a versenyt az idei évadban.

Elindult a Házasság első látásra második évada

A nagysikerű formátum első évadát tavasszal láthatták a nézők a TV2 képernyőjén, ezért hamarosan úgy döntött a csatorna, hogy folytatást kap a tudományos alapokon nyugvó párkeresési kísérlet. A második évad még drámaibb és eseménydúsabb mint az előző, ezért hatalmas indulatokat vált ki egyes nézőkből. A szereplők már az első héten kaptak hideget-meleget, azonban ezzel a szakértők is tisztában voltak, ugyanis változtattak a módszeren, hogy még inkább tanulságos történeteket meséljenek el a műsor nézőinek. Az alapműsoron kívül elindult egy kiegészítő talkshow is, a Házasság Extrákkal, melynek Orosz Barbara a műsorvezetője, aki minden héten egy alkalommal jelentkezik és a szakértőkkel, valamint a szereplőkkel beszéli meg az elmúlt hét eseményeit.

Házasság első látásra: Reni és Geri az esküvőjükön. Nagy vihart kavart az esküvő

Fotó: TV2 / TV2

Hatalmas nyeremények a megújult Legyen Ön is milliomos!-ban

Szintén a héten, november 18-án startolt el Palik László műsorvezetésével a népszerű vetélkedő, melynek első hetén hazai sztárok tették próbára lexikális tudásukat. A könnyebbséget az jelentette számukra, hogy nem egyedül, hanem párban indulhattak, bár nem biztos, hogy ez mindig szerencsés volt, ha épp nem volt egyetértés a jó választ illetően. Azonban úgy tűnik, elég sokak mellett állt a szerencse az első héten, ugyanis elég sokan nyertek többmilliós összegeket. Már rögtön az első adásban Ábel Anita és színész kollégája, Jaskó Bálint ötmillió forintos nyereménnyel távoztak. De Nagy Melanie, G.w.M exe is megmérette magát, barátnőjével kétmilliót vittek haza. Őket követte Tóth Gabi és Papp Máté Bence, akik nagyon izgultak, végül ötmilliós nyeremény ütötte a markukat, ők maguk sem hittek a szemüknek. De a pénteki adásban sem panaszkodhattak az Irigy Hónaljmirigy zenekar tagjai, a Sipos testvérek, akik szintén ötmillió forintot nyertek Palik Lászlónál.