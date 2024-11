Kiderült, visszatér-e Andrei Mangra a Dancing with the Starsba - videó

Andrei Mangra üzent a Dancing with the Stars nézőinek és Szabó Zsófinak is a kamerákon keresztül, és bejelentette, hogy a TV2-vel közösen döntöttek úgy, hogy nem folytatja a versenyt. Súlyos sérülései láttán nem meglepő a döntése, emiatt nem tudna úgy teljesíteni, ahogyan szeretne, ezzle nem kockáztatná meg a verseny kimenetelét. Így Szabó Zsófi állandó partnere mégis Suti András lesz, akiben Andrei Mangra is tökéletesen megbízik. A táncos sok sikert kívánt mindenkinek, különösen táncpartnerének.

Andrei Mangra botránya

Mint írtuk, Andrei Mangrát megverték a múlt héten, november 14-én éjjel, egy belvárosi lakásban. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabált. Az ügy a rendőrségre került, Andrei Mangra támadóját le is tartóztatták, de további gyanúsítottak is vannak más okból kifolyólag. A táncos ellen kábítószer-birtoklás miatt indulhat eljárás, még zajlik a nyomozás ezzel kapcsolatban. A részleteket a ma esti Tények Pluszban tisztázta, ahol könnyek között mondta el, mi történt valójában.