Andrei Mangra sorsa eldőlt: ő veszi át a helyét a Dancing with the Starsban

Pénteken derült ki, hogy Andrei Mangrát csütörtök este súlyosan megverték egy belvárosi lakásban, és fejsérülést szenvedett. Dulakodás közben egy kés is előkerült, kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt pedig eljárást indítottak. A rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra gőzerővel készültek még tegnap is a következő adásra, azonban most veszélybe került a szereplésük a táncos súlyos sérülései miatt

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Mi lett Andrei Mangra sorsa?

A botránya miatt veszélybe került a Dancing with the Starsban való szereplése is, a TV2 ugyanis a történtek miatt több vészforgatókönyvvel is előállt. Andrei Mangra a pénteki próbán sem jelent meg, őt Suti András helyettesítette, valamint a Mokka élő adásában sem érkezett meg.

A TV2 szombat kora délután bejelentette, hogy Szabó Zsófi mindenképp a táncparkettre lép majd, azonban partnerének kilétét egészen az élő show-ig titkolták.

Andrei Mangrát ezúttal Suti András fogja helyettesíteni, amit Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András jelentett be.

Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál. Akkor hívták fel a rendőröket. Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az egyikük Andrei Mangra volt az.