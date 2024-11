Andrei Mangra számára végleg véget ért a Dancing with the Stars?

A Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangrát megverték egy belvárosi lakásban, úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásában sem jelent meg, csakúgy, ahogyan a pénteki Dancing with the Stars próbáját is kihagyta, ezzel pedig cserben hagyta Szabó Zsófit is. A TV2 próbálta őt elérni, azonban hol ki volt kapcsolva, hol pedig nem vette fel a telefont a táncos.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

A csatorna több vésztervet is készített, hogy mi történik akkor, amennyiben Andrei Mangra nem tud a táncparkettre lépni, így az utolsó pillanatban Suti András ugrott be a férfi helyére, így ő volt Szabó Zsófi partnere a negyedik élő show-ban. A Mokka műsorvezetője adás közben többször is sírt, sőt a kisfilmjében elárulta, hogy ami közte és Andrei között megteremtődött, az adott neki egy szabadságérzést, azt érezte, hogy érez, hogy él. Előhozott belőle a tánc egy olyan Zsófit, aki szeret lenni. Nem szeretne Andrei nélkül táncolni, és nem tudja, hogy mással ilyen-e a tánc, de Mangrával nagyon jó.

Dancing with the Stars: Szabó Zsófi és Suti András

Andrei Mangra visszatérésének nem örülne mindenki

Lékai-Kiss Ramóna Szabó Zsófi és Suti András produkciója után kiemelte, hogy sok szeretettel várják vissza Andrei Mangát, azonban sajtóértesülések szerint ennek nem mindenki örülne.

A produkcióban legjobban azért haragszanak rá, mert egyrészt a viselkedése részben befolyásolta a történteket, másrészt az, hogy pénteken egyáltalán nem lehetett elérni, miközben kicsörgött a telefonja, nem vall profizmusra.

Nem is beszélve arról, hogy ha ellene is indul rendőrségi eljárás, az nem vet jó fényt a produkcióra és a szereplők szerződésében benne van, hogy nem tehetnek semmi olyat, amely a Dancing rossz hírnevét kelti" - kezdte egy bennfentes.

Mint minden produkcióban, itt is szigorú szerződést írnak alá a részvevők, aki azonban ezt megszegi, annak milliós kötbért kell fizetnie.

Mindenki szerződésében szerepel kötbérre vonatkozó kitétel is, ez akár többmilliós összeg is lehet, amelyet az élő adás veszélyeztetése miatt megállapíthatnak

- magyarázta.

Hozzátette, hogy valószínűleg a jövőhét elején eldől majd, hogy hogyan alakul Andrei Mangra sorsa.