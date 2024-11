Hátborzongató részletek derültek ki az Andrei Mangra elleni támadásról

Andrei Mangra 2020-ban vált ismertté a TV2 táncos show-jának, a Dancing with the Starsnak köszönhetően. Ő volt az a szerencsés tácnos, aki Gabriela Spanic oldalán léphetett színpadra, és egészen a második helyig jutottak. A második évadot viszont már meg is nyerte Tóth Andival, a 2024-es évadban pedig Szabó Zsófival váltak a műsor nagy esélyesévé. Azonban a verkedési botránya ezt az álmot is derékba törte, ugyanis az eddigi sajtóinformációk szerint Mangra már járt a TV2 székházában az eset óta, és el is köszönt a produkciótól, majd visszatért csalájdához Nagyváradra, ahol várja, mi lesz az ügye végkimenetele. Ezeket az információkat azonban hivatalosan még nem erősítették meg, sem ő, sem a csatorna.

Andrei Mangra valószínűleg nem folytathatja Szabó Zsófival a versenyt

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Úgy tudni, Andrei Mangra nem ússza meg fejsérüléssel a támadást, hiszen egyrészt szerződést szegett és veszélyeztette a produkciót, ami többmilliós pénzbüntetést is jelenthet számára, azonban ez még inkább lejebb taszítaná őt a lejtőn, a karrierjébe is kerülhetne. Másrészt hiába ő az eset sértettje, ugyanis az ő lakásába hatoltak be illetéktelenül a támadói, akik zsarolták és durván bántalmazták őt, mégis eljárás indulhat ellene is kábítószer-fogyasztás és -birtoklás miatt, ugyanis ezekkel vádolta meg a rendőrség, miután Mangra szervezetében amfetamint találtak. A táncos egyik támadója még a hétvégén előzetes letartóztatásba került.

Állítólag a profi táncos már egy ideje nem önmaga, miután egy csúnya szerelmi csalódáson esett túl, állítólag már emiatt nem vállalta a Dancing with the Stars negyedik évadát sem. Ismerőse elmondásai szerint lelki, mentális problémákkal is küzdött a táncos, akinek hiába próbáltak segíteni, de egy nagyon negatív spirálba került.

Andrei nem véletlenül hagyta ki a tavalyi Dancing with the Starst. Egy nagy szerelmi csalódáson nem tudta túltenni magát. Depresszióba esett, a komolyabb fajtából.

Gyógyszerekre is szüksége volt, s bár erről mi vele soha nem beszéltünk, de azt hallottuk más ismerőseitől, hogy olyan gyógyszerekhez, ha úgy tetszik szerekhez is nyúlt, amelyekhez nem lett volna szabad, amik függőséget okoznak” - írta Nagy Gergely Milán, a Telenovella magazin főszerkesztője.