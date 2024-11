Andrei Mangra komoly függőséggel küzd

A Dancing with the Stars táncosáról a botránya után egyre több minden derül ki. Most olyan információ látott napvilágot róla, miszerint Andrei Mangra depressziós volt, gyógyszereket és más szereket is szedett.

Vágólapra másolva!

Pénteken a fél ország ledöbbent, mikor kiderült, hogy a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát súlyosan összeverték és fejsérülést szenvedett. Andrei Mangra rendőrségi ügybe keveredett, és sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett. A TV2 döntött, így tegnap Suti András ugrott be a helyére, azonban a csatorna visszavárja őt. Andrei Mangra

Fotó: Andrei Mangra/Instagram Sajtóértesülések szerint a Dancing with the Stars táncosának nemrég komoly problémái voltak, rendszeresen gyógyszereket szedett, sőt, depressziós volt. "Andrei nem véletlenül hagyta ki a tavalyi Dancing with the Starst. Egy nagy szerelmi csalódáson nem tudta túltenni magát. Depresszióba esett, a komolyabb fajtából. Gyógyszerekre is szüksége volt, s bár erről mi vele soha nem beszéltünk, de azt hallottuk más ismerősitől, hogy olyan gyógyszerekhez (ha úgy tetszik szerekhez) is nyúlt, amelyekhez nem lett volna szabad, amik függőséget okoznak"- mesélte egy közeli ismerőse. "Az ügy pedig az előbb leírtaknak a következménye. Ami eddig hivatalosan megjelent: Andrei Mangra csütörtök este a lakásán vitába keveredett egy kisebb társasággal, s ennek a vitának az lett a vége, hogy csúnyán megverték. Kórházba került, s a történtek miatt a rendőrség is nyomozást indított. Innen nézve most másodlagos, hogy mi lesz a ma esti Dancingben… Andrei nyilvánvalóan nem táncolhat, a TV2 pedig nyilván helyettesít őt, Szabó Zsófi mással táncol tovább. Andrei biztosan nem tér vissza a parkettre ebben az évadban. A kérdés inkább az: mi lesz Andreijel? Komoly bajban van, nem elsősorban fizikálisak a sérülései, hanem mentálisak. Segítségre van szüksége. - írja a Telenovella.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!