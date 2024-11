Itt bujkálhat most a botrányba keveredett Andrei Mangra

Mint írtuk, Andrei Mangrát megverték a múlt héten egy belvárosi lakásban. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabált. Az ügy a rendőrségre került, Andrei Mangra támadóját le is tartóztatták, de további gyanúsítottak is vannak más okból kifolyólag.

A botrányos éjszaka alapjaiban írta át a Dancing with the Stars ötödik évadát. Andrei Mangra már múlt szombaton sem tudott parkettre lépni Szabó Zsófi párjaként, a Mokka műsorvezetője így Suti Andrással táncolt, és bár a produkció remekül sikerült, Zsófi nem tagadta, mennyire megviselte őt Andrei hiánya.

Most mindenkit az érdekel, mi lesz Andrei Mangra sorsa. Benne van a pakliban, hogy a most szombati élő show-ban sem húz tánccipőt november 23-án, és Szabó Zsófi partnere végleg Suti András marad. Bár ez meglehetősen képlékeny, és a TV2 még nem tett hivatalos bejelentést, folyosói pletykák szerint egyáltalán nem kizárt, hogy a slamasztikába keveredett táncos már nincs is az országban.

Korábban ugyanis már kiderült, hogy egyes lapinformációk szerint azt tervezte, hogy otthon, Nagyváradon várja meg, míg elcsitulnak a dolgok, és a családja körében szeretné összeszedni magát.

Úgy tudni, hogy a DWTS sztárja Nagyváradra menekült a balhé elől, az elmúlt napokat ott töltötte.

Sőt, az sem kizárt, hogy marad is a városban - írja a Bors.