Súlyos gondokkal küzdött Andrei Mangra, nem volt önmaga

Már nem ugyanaz az ember volt, akit megismertek, lelki, mentális problémákkal is küzdött. Segíteni próbáltak neki, ki akarták rángatni az állapotából, de a táncos negatív spirálba került – mondta a Tények Plusznak Nagy Gergely Milán, a Telenovella magazin főszerkesztője, aki öt éve ismeri Mangrát, jóban is voltak. Andrei Mangra

Fotó: Instagram „Andrei nem véletlenül hagyta ki a tavalyi Dancing with the Starst. Egy nagy szerelmi csalódáson nem tudta túltenni magát. Depresszióba esett, a komolyabb fajtából. Gyógyszerekre is szüksége volt, s bár erről mi vele soha nem beszéltünk, de azt hallottuk más ismerőseitől, hogy olyan gyógyszerekhez, ha úgy tetszik szerekhez is nyúlt, amelyekhez nem lett volna szabad, amik függőséget okoznak” – írta a Telenovella főszerkesztője. Feltehetően emiatt vált az utóbbi időben megbízhatatlanná, előfordult, hogy nem jelent meg pontosan a forgatási időpontokon. A cikk folytatódik, lapozzon!

