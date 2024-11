Mit tudunk eddig Andrei Mangra összeveréséről?

Az Origo is megkereste a Dancing with the Stars profi táncosát, azonban a telefonja ki volt kapcsolva, ezt követően pedig nem válaszolt a hívásokra. Úgy tudni, a TV2 sem éri el Andrei Mangrát, aki a pénteki Dancing with the Stars próbáját is kihagyta.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra, Dancing with the Stars

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

A csatorna mindenesetre vésztervvel készül, Szabó Zsófi mindenképp ott lesz a Dancing with the Stars szombati adásában. A műsor egyik stábtagja a Borsnak elárulta, hogy a színésznő és műsorvezető egy beugró táncossal készült az estére, de a TV2-nek több terve is van annak függvényében, hogy Andrei Mangra milyen szinten érintett a rendőrségi ügyben.

Andrei Mangra, illetve Szabó Zsófi közösségi oldalain jelenleg, az összefoglaló cikk írásakor is csend van, a csütörtöki esti események óta egyikük sem posztolt az eset kapcsán. Andrei Mangra még korábban nyilatkozott az Origónak, a vele készült interjút itt olvashatja.