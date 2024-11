Itt a rendőrség közleménye Andrei Mangra botrányáról

Mint ismert, Andrei Mangrát megverték a múlt héten egy belvárosi lakásban, úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabált.

Az ügy a rendőrségre került, Andrei Mangra támadóját le is tartóztatták, de további gyanúsítottak is vannak más okból kifolyólag – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság újabb tájékoztatásából. "A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályára elektronikus úton érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdezett ügyben

egy embert hallgattak ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt,

akit őrizetbe vettek, és a bíróság elrendelte azóta a letartóztatását. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként" – válaszolták a Bors kérdésére.

Mi lesz Andrei Mangra sorsa?

A TV2 több vésztervet is készített, hogy mi történik akkor, ha Andrei Mangra nem tud a táncparkettre lépni, így az utolsó pillanatban Suti András ugrott be a helyére, ő volt Szabó Zsófi partnere a Dancing with the Stars negyedik élő show-jában.

Mint írtuk, sajtóértesülések szerint hétfőre végleg eldőlhetett Andrei Mangra sorsa a Dancing with the Stars show-műsorában: úgy tudni, a TV2 elengedi a táncos kezét, Szabó Zsófi az e heti produkcióit is a szombat esti adásba beugrott Suti András oldalán kezdte el próbálni. Kerestük a TV2-t, de egyelőre nem erősítették meg ezt az információt, és a táncosok közösségi oldaláról sem derült ki, hogy mi zajlik a hétfői táncpróbákon.

Mindenesetre ha kedvezőtlen döntés születik Andrei Mangra számára, akkor nemcsak hogy nem folytathatja a versenyt, de szerződésszegés miatt akár komoly összeget is fizethet a TV2-nek – ha erről is bővebben olvasna, ide kattintson!