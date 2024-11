Elhagyja az országot a véres botrány után Andrei Mangra

Andrei Mangra 2020-ban lett itthon ismert, akkor tűnt fel a Dancing with the Stars című műsorban, rögtön az első évadban második lett Gabriela Spanic oldalán. A második évadot viszont már meg is nyerte Tóth Andival, a 2024-es évadban pedig Szabó Zsófival nagy esélyesnek számított a botrány előtt.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi

Fotó: Instagram

Mint írtuk, Andrei Mangrát megverték a múlt héten egy belvárosi lakásban. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabált. Az ügy a rendőrségre került, Andrei Mangra támadóját le is tartóztatták, de további gyanúsítottak is vannak más okból kifolyólag – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság újabb tájékoztatásából.

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályára elektronikus úton érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdezett ügyben

egy embert hallgattak ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt,

akit őrizetbe vettek, és a bíróság elrendelte azóta a letartóztatását. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként" - közölték.

