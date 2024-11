Andrei Mangra ügyében újabb hírek érkeztek

Péntek délután robbant a hír: a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangrát megverték egy belvárosi lakásban, úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, de a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál. Akkor hívták fel a rendőröket. Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az egyikük Andrei Mangra volt.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Fotó: Szabó Zsófi/Instagram

Andrei Mangrát zsarolhatták?

A rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is szállították az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át tartó kihallgatás következett, és csak késő este távozott.

Sajtóértesülések szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

A verekedés még Andrei Mangra lakásában történt, ahol egy másik férfival tartózkodott, majd két támadó jutott be az ingatlanba, ahol a táncost zsarolták majd pedig bántalmazták.