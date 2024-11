Andrei Mangra üzent Szabó Zsófinak

Mint ismert, Andrei Mangrát kegyetlenül megverték a belvárosi lakásában, ami miatt rendőrségi ügye is lett a Dancing with the Stars táncosának. A TV2 sokáig nem tudta, hogy milyen döntést hozzon, több vésztervvel is készültek, ugyanis kórházba került a férfi.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

A negyedik élő show-ban azonban Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András bejelentették, hogy Szabó Zsófi partnere a mai adásban Andrei Mangra helyett Suti András volt, aki korábban Hosszú Katinkával is táncolt, múlt héten estek ki.

Andrei Mangra teljesen eltűnt azóta a nyilvánosság előtt, sem a TV2, sem az Origo nem tudta őt elérni. Azonban pár perccel ezelőtt az Instagram-oldalán üzent Szabó Zsófiéknak és arra buzdította a követőit, hogy szavazzanak a Mokka műsorvezetőjére.

Hajrá Szabó Zsófi! Hajrá Suti András

- írta Andrei Mangra, amihez egy szív emojit is írt.