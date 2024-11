Andrei Mangra az Origónak: Mindenki azt hihet, amit akar

A Dancing with the Stars előző adásában a sztárok a családtagjaikkal léptek a táncparkettre, így Szabó Zsófi nemcsak Andrei Mangrával, de unokahúgával, Berkes Annával is táncolt.

Dancing with the Stars: Szabó Zsófi, Andrei Mangra és Berkes Anna

„Anna szuper táncos. Jól hangolódtunk egymásra. Egy olyan energikus koreográfiát adtunk elő, amit eddig még nem volt alkalmunk. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó és emlékezetes tánc volt – kezdte lapunknak Andrei Mangra.

A profi táncos és a Szabó Zsófi szeretnék kihozni magukból a maximumot, így amikor csak tehetik, próbálnak.

„Egy próba nálunk nagyon színes. Úgy kezdődik a nap, hogy elmondom, hogy min javítsunk, hogy minél jobb legyen az adott mozdulat, illetve különböző ötletekkel állok elő. Zsófi felteszi a rengeteg kérdését, ugyanis mindig mindent tudni akar, hogy tökéletes legyen a hétvégére. Van, ami működik, van, ami nem, de arra megoldást kell találni – avatta be a részletekbe az Origót.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Szabó Zsófiról határozott véleménye van

Szabó Zsófi és Andrei Mangra a Dancing with the Starsnak köszönhetően ismerték meg egymást. Andrei Mangra elmondta, hogy mindig is tudta, hogy a Mokka műsorvezetője nagyon gyönyörű, azonban azt gondolta, hogy nagyon távolságtartó is. Utóbbiról kiderült, hogy tévedett.

Nem gondoltam, hogy ennyire vagány, ennyire szabad és ennyire laza lesz.

Egy nagyon őszinte és aranyos lány, akivel öröm dolgozni. Szerintem a közös munkánk titka a kommunikáció, ugyanis mindent meg tudunk beszélni, ezáltal pedig egy nagyon jó csapatot alkotunk” - magyarázta.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi

Vajon megnyerhetik a műsort?

Párosuk már többször is bebizonyította, hogy a legjobbak között van, ugyanis nemcsak a zsűri, de a nézők szerint is nagy esélyük van a győzelemre.

„Nekem már az is hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Újra egy olyan csodás partnert kaptam, akivel ez az utazás felejthetetlen lesz.

Nagyon szeretnénk nyerni. Zsófi csodás és megérdemli.

Azt gondolom, hogy a műsor által az emberek is jobban megismerik az igazi énjét. Hogy esélyesek vagyunk-e tényleg az első helyre? Én úgy gondolom, hogy igen” – jegyezte meg.